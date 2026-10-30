Sporting Cristal consiguió una importante victoria por 3-2 frente a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el agónico resultado en el estadio Alberto Gallardo, Santiago González expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo rimense y destacó la entrega de sus compañeros para quedarse con los tres puntos.

El atacante argentino analizó el desarrollo del compromiso, reconoció la reacción del conjunto blanquiazul y aseguró que los celestes fueron superiores durante el encuentro. Además, agradeció el respaldo de los hinchas que llegaron al recinto del Rímac para alentar al equipo.

Santiago González analiza el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima

En declaraciones a las cámaras de L1 MAX, el futbolista rimense resaltó el esfuerzo colectivo y consideró que Sporting Cristal mereció quedarse con la victoria, pese a los dos goles que recibió mediante contragolpes del rival.

“Un partido muy emocionante. Creo que fuimos superiores. Por ahí ellos nos anotaron dos goles de contra, pero nosotros nos merecíamos este triunfo. Mira a la gente, ellos se merecen esta victoria, así que nada, hay que seguir de esta manera que vamos a conseguir grandes cosas”, declaró.

Asimismo, Santiago González se refirió a la lucha por el Torneo Clausura y reconoció que el equipo no tiene margen para cometer errores en las últimas jornadas de la competencia.

Santiago González lanza contundente mensaje tras el triunfo de Cristal y revela su deseo para el futuro. Foto: X/ @L1MAX_

“Sabemos que el margen de error es chico. Toca seguir luchando por el objetivo, que este año nos ha costado mucho, pero este equipo demostró dentro del campo que no se entrega nunca, que da hasta lo último y deja el 102 % en cada partido. Estamos felices y ya toca pensar en el lunes”, sostuvo.

El agradecimiento de Santiago González a la hinchada celeste

Otro de los aspectos que destacó el atacante argentino fue el acompañamiento de los hinchas de Sporting Cristal, quienes llenaron las tribunas del estadio Alberto Gallardo para respaldar al equipo en un compromiso clave para sus aspiraciones en el Clausura.

“La gente siempre nos ha apoyado. Mira cómo vinieron hoy, el estadio está lleno y solo quedan palabras de agradecimiento para ellos”, manifestó el futbolista.

SANTI GONZÁLEZ: "FUIMOS SUPERIORES, ELLOS ENCONTRARON DOS GOLES DE CONTRAGOLPE. ESTA INSTITUCIÓN ES LA MAS GRANDE DEL PERÚ" #Cristal 3-2 #Alianza 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/YcuEVPVJ3h — L1MAX (@L1MAX_) October 29, 2026

El respaldo de la hinchada fue uno de los puntos que el delantero quiso resaltar después de una victoria que mantiene a los celestes en la pelea por el primer lugar del campeonato.

Santiago González celebra sus 100 partidos con Sporting Cristal

La jornada también tuvo un significado especial para Santiago González en el plano individual. El argentino alcanzó los 100 partidos defendiendo la camiseta de Sporting Cristal y expresó su satisfacción por llegar a esta marca con la institución rimense.

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“Estoy muy contento de cumplir 100 partidos con esta institución, que es la más grande del Perú. Muy contento de representar este escudo. La confianza que me han dado los dirigentes, el comando técnico y la gente es increíble. Espero continuar aquí”, concluyó.

Después de vencer a Alianza Lima, Sporting Cristal volverá a la competencia este lunes 2 de noviembre, cuando reciba a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con este resultado, el conjunto celeste alcanzó los 28 puntos y comparte la cima del campeonato con Sport Huancayo.

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