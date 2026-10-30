Santiago González apunta al título del Clausura tras vencer a Alianza Lima. Foto: X/ @L1MAX_
Santiago González apunta al título del Clausura tras vencer a Alianza Lima. Foto: X/ @L1MAX_
Por Redacción EC

Sporting Cristal consiguió una importante victoria por 3-2 frente a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el agónico resultado en el estadio Alberto Gallardo, Santiago González expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo rimense y destacó la entrega de sus compañeros para quedarse con los tres puntos.

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