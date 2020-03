Un desconocido Jorge Sampaoli, que en el Perú ya había dirigido a Juan Aurich y Sport Boys, en el 2004 asumió la conducción del Bolognesi de Tacna. Ese equipo, en el que estaban Junior Ross, Johan Fano, ‘Cachito’ Ramírez, entre otros jugadores, también tenía en sus filas a Jorge Ramírez, delantero que empezó su carrera a todo gol en Alianza Lima.

Uno de los integrantes del comando técnico de Sampaoli era Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing de Avellaneda, quien trabajó mucho tiempo y en varios clubes al lado del ‘Hombrecito’, hoy en el Atlético Mineiro de Brasil. Incluso, acompañó al de Casilda en la selección argentina que disputó el Mundial de Rusia 2018.

“Era mi técnico en Bolognesi. En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di pase para el cuarto”, empieza contando ‘Loverita’ Ramírez al diario ‘Trome’.

Y continuó: “Me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido, donde se veía todos los pases errados que di. Le dije que porqué no ponía los goles que hice y me aclaró: ‘Para mí has jugado muy mal’. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, era su asistente y me agarró”.

Buscando en los archivos de aquel Descentralizado, el único partido en el que Bolognesi goleó 4-0 con más de un tanto de ‘Loverita’ Ramírez fue ante Atlético Universidad, en la fecha 15 del Torneo Clausura. El exdelantero sí brilló pero no marcó un hat trick como él aseguró en la nota, anotó un doblete. Las otras anotaciones las hicieron Johan Fano y Luis Ramírez.

Solo un año coincidieron Jorge Sampaoli y Ramírez. Fue ese 2004. El entrenador argentino siguió en el club hasta el 2006. Mientras que ‘Loverita’ pasó el 2005 a Sporting Cristal, club en el que no jugó toda la temporada, ya que salió hacia Melgar.

