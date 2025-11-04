“No solo se trata de soñar, sino de trabajar muy duro”: Dos exfutbolistas y una entrenadora brindan cinco consejos para jugar fútbol femenino en el Perú

“Derribamos ese mito de que a nadie le interesa (el fútbol femenino) o que las familias no apoyan a sus hijas”, señaló en una reciente entrevista con este Diario, Luis Vásquez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Repsol Perú, la marca que decidió apostar en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. La declaración de Vásquez se dio al hacer un balance de la primera edición que se desarrolló el año pasado y fue un rotundo éxito, pero también mostró una realidad: el deporte en el país está creciendo.

Desde este 22 de noviembre, en el CARFIP de Chorrillos, se llevará a cabo la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, el campeonato que busca impulsar el desarrollo del fútbol femenino en el Perú. Serán doce los equipos que lucharán por el título y cientos de niñas categoría Sub 13 cumpliendo su sueño de jugar fútbol.

Por ello, conversamos con dos exfutbolistas (Marisella Joya y Kiara Ortega) y una entrenadora (Luccina Aparicio) para que en base a su experiencia brinden cinco consejos para las niñas y adolescentes que quieran jugar fútbol en el Perú.

“No solo se trata de soñar, sino de trabajar muy duro”

Marisella Joya es una futbolista emblema en Perú. Perteneció a ese equipo de la selección peruana que ganó su única medalla de oro internacional en los Juegos Bolivarianos de 2005. Además jugó durante 25 años, viviendo los peores y mejores momentos del deporte en el país. Y estos son sus consejos:

No solo se trata de soñar, sino de trabajar muy duro. La disciplina y la constancia son fundamentales porque el día que tengas flojera de entrenar habrá otra niña que si está entrenando y ya te sacó ventaja. ⁠Mira partidos de fútbol, documentales de futbolistas reconocidas, para aprender de ellas y observar la posición en la que quieres jugar y saber cómo moverte en el campo de juego. ⁠Cuida tu nutrición y alimentación desde hoy para que fortalezcas y tengas músculos y huesos fuertes que te ayuden a desarrollarte y evitar lesiones. ⁠No te frustres si las cosas no salen bien al principio o ante la derrota. El fútbol siempre te da revancha y es un constante aprendizaje.

Marisella Joya perteneció a ese equipo de la selección peruana que ganó su única medalla de oro internacional en los Juegos Bolivarianos de 2005

“Entrenar fuerte va a ser la clave del éxito”

Luccina Aparicio es periodista de profesión, pero también se graduó como entrenadora. Desde su lado lucha porque el fútbol femenino en el Perú siga creciendo, por lo que brindó estas recomendaciones a las futuras estrellas de nuestro balompié:

Disciplina, esto llevará a tener mejores resultados en cuanto al descanso, la alimentación, la puntualidad y el respeto hacia ti misma y compañeras. ⁠Estudia, siempre es bueno ser una persona que cuente con el conocimiento no solo sobre el deporte, sino conocimiento en general. Sobre la actualidad de tu país, saber que tienes otra carrera porque el fútbol no es para siempre. Además, esto ayudará a tu mejor desarrollo profesional en el deporte. ⁠Perseverancia, esto ayudará a lograr metas a corto, mediano y largo plazo. Va de la mano con no rendirte ante cualquier adversidad. ⁠Apoyo familiar, siempre es bueno tener a familiares o seres queridos que incrementen tus ganas de querer luchar por tus sueños. ⁠Entrenar fuerte, va a ser la clave del éxito, si entrenas a conciencia, al momento de alguna competencia sentirás la importancia de haberle dado la dedicación al buen entrenamiento. Un buen desempeño físico, técnico y táctico, hará que marques la diferencia.

“La disciplina es fundamental”

Kiara Ortega representó al Perú llevando su fútbol a Estados Unidos y Colombia, aunque también destacó en el fútbol peruano. Jugó en Sporting Cristal y, desde su esencia, brinda estos consejos a tomar en cuenta:

La disciplina es fundamental, pero también el sacrificio, la perseverancia y la paciencia. Tienen que saber que no se trata de ser una estrella, sino que el fútbol es una carrera, una profesión, y merece dedicación, entrega y compromiso. No todo va a llegar de la noche a la mañana. Si quieres ser futbolista, tienes que trabajar en ti, física y emocionalmente, para poder tener todo completo. Si bien es cierto en el Perú el fútbol femenino no es profesional, pero es fundamental que te cuides como profesional porque eso será tu carta de presentación ante los demás, y eso es alimentarse y descansar bien, entrenar a conciencia, entre otras cosas más. No debe existir el conformismo. Si llegas a una etapa cómoda como futbolista, no debes quedarte ahí, tienes que buscar salir al extranjero, exigirte al máximo, porque solo así puedes lograr que el fútbol femenino en el Perú crezca más. Nunca se debe dejar de aprender. En el camino la experiencia nos brinda sabiduría, pero nunca se deja de aprender y para eso es necesaria la humildad para pedir consejos, preguntar en qué se puede mejorar. No se debe faltar a los principios, no dejarse llevar por los demás. Una futbolista tiene que tener tu esencia y jamás debe perderlo. Si es necesario levantar la voz por una injusticia, se debe hacer. Eso forja la personalidad que se refleja en el campo de juego.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.