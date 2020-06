El fútbol femenino peruano, pese a las complicaciones por la pandemia del coronavirus, continúa trabajando vía zoom para no perder la forma física y apoyarse mutuamente. Se ha hecho costumbre conectarse entre sí para mantenerse motivadas y compartir experiencias entre las jugadoras de los distintos clubes de la zona Lima.

El último entrenamiento coordinado estuvo a cargo del profesor Ricardo, del club Sporting Cristal, y posteriormente algunas jugadoras tomaron la palabra y destacaron aspectos del juego y de sus vidas.

Fabiola Herrera, jugadora del Club Millonarios de Colombia, habló sobre el gran reto que asumió al salir a jugar a un club extranjero, abriendo un poco más la puerta a favor de otros talentos rojiblancos. Herrera mostró mucha confianza y esperanza con el futbol femenino nacional y quiso dejar unos puntos claros.

“Siempre van a haber personas que les van a decir que no jueguen al fútbol, que el fútbol es de varones, pero quiero decirles que por favor no escuchen a esas personas (...) que si les gusta el futbol, jueguen fútbol, incluso me atrevo a decir que probablemente haya mujeres por ahí que juegan al fútbol mejor que varones. Va a haber mucho sacrifico en el camino, mucho sacrificio, nosotras hemos sacrificado muchas cosas, pero la recompensa va a ser muy hermosa”, afirmó vía zoom.

La futbolista y entrenadora de fútbol, indicó también que estaba segura de que Maryory Sánchez, también presente en la reunión, iba a dejar el nombre del Perú en alto.

En efecto, Herrera hizo esta reflexión ante Maryory Sánchez, la guardameta nacional que le siguió los pasos al ser fichada recientemente por un club también colombiano. La joven arquera contó que justo antes de que se cerraran fronteras por la pandemia logró viajar hacia Cali con el fin de unirse al Club Deportivo Cali, lo cual calificó como “la mejor decisión que pudo tomar hasta ahora”.

