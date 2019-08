Pierina Núñez será la séptima futbolista peruana en jugar en el extranjero

Quince horas duró el viaje en bus desde Piura a Lima. Pierina Núñez apenas tenía 13 años y ya había tomado una decisión crucial en su vida, para su futuro: venirse a la capital para cumplir su sueño de ser futbolista profesional. Era 2013 y la española Marta Tejedor, entrenadora de la selección peruana de fútbol femenino en esa época, estaba en Chiclayo haciendo una convocatoria para la Bicolor. Y la vio. Pierina, de delantera, la enamoró con su juego. “¿Por qué no vas a entrenar con la Sub 17?”, le dijo Tejedor. Ella no lo pensó ni un segundo y aceptó. Era lo que quería, lo que soñaba, a pesar de las críticas, las burlas y la negativa de sus padres. “Vivía prácticamente sola, todo por jugar en la selección”, cuenta la atacante.

Han pasado seis años de aquella decisión. Muchos, en su momento, dudaron. Ella no, nunca. Y hoy ve los frutos de todo el sacrificio. Tras su buena participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, viajará hoy para incorporarse a su nuevo equipo: Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño, que milita en la Primera División de España. Núñez, de esta manera, se convierte en la segunda transferencia internacional que hace el fútbol femenino nacional. Además, es la séptima futbolista con pasaporte peruano que juega en un equipo extranjero de manera profesional, según los datos de la página especializada “Futbolistas Peruanas en el Extranjero”.

Pierina Núñez participó en el spot publicitario de "Adidas" junto a otras deportistas peruanas que son patrocinadas por la marca alemana. (Video: Adidas / Foto: Captura)

El fichaje de Pierina al Logroño es como la frutilla del pastel. El resultado de horas de entrenamiento y de los pasos exitosos que iba dando en el Perú. Pasó por la Sub 17 y Sub 20 de Perú antes de llegar a debutar con el equipo absoluto. Ganó tres títulos nacionales con Universitario, club en el que militó antes de llegar a Sporting Cristal. Fue máxima goleadora del torneo nacional en tres ocasiones. Jugó dos Copas Libertadores y una Copa América con la Bicolor. Todos esos logros, a tan temprana edad, despertaron el interés del conjunto español y de la marca “Adidas”. La empresa alemana que también auspicia a Lionel Messi que la patrocina desde hace dos años aproximadamente. Ella es una de las pocas jugadoras peruanas en conseguir auspicio.

-Otras peruanas en el extranjero-

Pierina no es la primera en irse a jugar en el exterior. Tampoco será la última. Y eso es bueno. Así como ella, hay seis futbolistas nacionales en equipos extranjeros. A continuación repasaremos una por una.

Fabiola Herrera: La hermana del futbolista de Real Garcilaso Joel Herrera fichó por Millonarios de Colombia en junio pasado. La defensora central de 31 años fue vista por dirigentes del club colombiano en un amistoso que tuvo la selección peruana ante la selección cafetera en Lima a inicios de año. Ella se convirtió en la primera futbolista nacional en emigrar al extranjero. Antes de anclar en el fútbol colombiano, jugó por Sporting Cristal y JC Sport Girls.

Fabiola Herrera llegó a Millonarios a mediados de este año. (Foto: Azul Femenino)

Liliana Neyra Venegas: En el 2016 viajó a Portugal a conocer a su sobrino, hijo de su hermana, que se casó con un portugués. Y se quedó. Lili tenía 23 años cuando llegó a Europa. Había jugado de delantera en Alianza Lima, JC Sport Girls y en unos Juegos Bolivarianos con la selección peruana. Teniendo en cuenta que el fútbol femenino en nuestro país es amateur decidió quedarse a probar suerte. Y le fue bien. Firmó por el Amora FC, club con el que renovó en junio pasado. En el 2018, Liliana anotó un gol en la final ante el Quintajense FC y le dio el título de Taça da Associação Futebol de Setúbal a su equipo.

Liliana Venegas (camiseta azul) jugando con su club: Amora FC. (Foto: Liliana Vengas)

Claudia Cagnina: Nació en Nueva York (Estados Unidos) hace 22 años. Su padre es italiano y su madre peruana, por lo que adquirió la nacionalidad en el 2018 y disputó con la Bicolor la Copa América del mismo año. Actualmente juega en el FF Lugano 1976, equipo que juega la Superliga Suiza y clasificó a la Champions League Femenina para esta temporada. Hace poco su club jugó dos partidos amistosos ante el AC Milan y la Juventus, y Claudia fue titular en ambos.

Claudia Cagnina (camiseta blanca) enfrentando al AC Milán. (Foto: FF Lugano)

Alexandra Kimball: De madre peruana y padre estadounidense, la futbolista de 24 años fue elegida en la cuarta ronda del ‘Darft’ –proceso en el que clubes profesionales de Estados Unidos incorporan jugadoras de las universidades norteamericanas- de la National Women's Soccer League (NWSL) por el Utah Royals FC en enero de este año. Solo una peruana fue seleccionada en el ‘Draft’ antes que Alexandra: Cynthia Morote-Ariza en el 2010.

Alexandra Kimball fue elegida en el 'Draft' por el Utah Royals FC, club que milita en la máxima división del fútbol estadounidense. (Foto: Utah Royals)

Namie Shimabukuro: Nació en Japón en 1998, pero al ser hija de padres peruanos, la legislación japonesa señala que los extranjeros mantienen la nacionalidad de origen de los progenitores. A inicios del 2017, firmó por el INAC Kobe Leonessa de la primera división del fútbol femenino de Japón. Su club es uno de los equipos más importantes de la Liga Japonesa y es la primera futbolista profesional que sale de la comunidad latina en tierras niponas. Aún no ha sido convocada a la selección peruana.

Namie Shimabukuro, futbolista japones de padres peruanos. (Foto: Futbolistas Peruanas en el Extranjero)

Andrea Thorisson: Nació en Sueca (1998), pero tiene DNI peruano. Su madre es peruana y su padre, islandés. Actualmente juega en el IF Limhamn Bunkeflo, equipo que también participa en la máxima categoría del fútbol femenino de Suecia. Sin embargo, en el 2015 hizo su debut en el Rosengard de la liga sueca donde compartió vestuario con la brasileña Marta, Balón de Oro en el 2010. En la temporada 2017-18 fue la primera peruana en ser inscrita en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, aunque no jugó ni un minuto.