Fútbol femenino: WOW impulsa alianzas estratégicas con Sporting Cristal, Melgar y Cienciano

Con la finalidad de promover nuevas oportunidades parar las mujeres en regiones del país, WOW viene impulsando iniciativas culturales y deportivas que contribuyen al desarrollo, visibilidad y empoderamiento del talento femenino. Por ello, ha establecido alianzas estratégicas con clubes del fútbol femenino como Sporting Cristal, Cienciano y Melgar.

La empresa de telecomunicaciones ha beneficiado directamente a más de 100 jugadores, respaldando su participación en torneos locales y nacionales. Además, genera referentes femeninos que inspiran a las nuevas generaciones a involucrarse en el deporte.

En el frente cultural, la compañía auspició el Raíz Music Camp, realizado en Lamas, San Martín, donde más de 11 artistas y productoras han encontrado una plataforma clave para profesionalizarse, difundir su música y descentralizar la industria creativa. Estos espacios contribuyen a que más mujeres puedan visibilizar su talento, acceder a nuevas oportunidades y consolidar sus carreras en igualdad de condiciones.

“Para WOW, la conectividad es una herramienta fundamental para impulsar el empoderamiento femenino, porque permite a las mujeres visibilizar su talento, acceder a capacitaciones y ampliar sus oportunidades. Nuestra red 100% fibra óptica es el soporte que hace posible que estas iniciativas tengan un impacto real en las comunidades”, sostuvo Carlos Peñaranda, CMO de WOW Perú.

El ejecutivo también destacó que, “a pesar de estos avances, la compañía reconoce que persisten desafíos importantes, como la limitada infraestructura digital en algunas zonas rurales y las barreras culturales que aún dificultan el acceso de las mujeres a roles de liderazgo. Superar estos obstáculos es una prioridad para asegurar que el impacto de sus programas sea sostenible y de largo alcance”.

Con estas cifras, WOW consolida un modelo de responsabilidad social que va más allá de la conectividad, demostrando con hechos su apuesta por el talento femenino regional. Según la compañía, la proyección es seguir ampliando estas plataformas a más regiones, con el fin de consolidar un ecosistema inclusivo donde más mujeres tengan las herramientas para destacar y liderar el progreso de sus comunidades.

