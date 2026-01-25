El deporte peruano crece gracias a los grandes sueños de los pequeños y El Comercio busca acompañar esos pasos con la organización de tres torneos en los que ellos son los protagonistas.

Nuevamente el verano se calentará con el talento de los pequeños de la casa con la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 de fútbol, con la muñeca de los jóvenes en el Peugeot Asia Open 2026 de tenis y, como novedad, el AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo. Tres deportes, tres disciplinas de las más seguidas queridas en el Perú que El Comercio impulsa en los más chicos en el sur de Lima.

Por tercer año consecutivo, la Copa Juvenil Mitsubishi Asia que organizan El Comercio e Igma Sports será el atractivo en la playa Los Cocos, en el balneario del sur de Lima. Y para que toda la familia participe, en esta edición existe la categoría máster, con participantes de más de 40 años. Así, serán tres divisiones en acción: juvenil masculina, de 8 a 13 años, juvenil femenina con chicas de 12 y 13 años, y los mencionados másters, mayores de 40, todo entre el 6 y 28 de febrero.

Este evento se posiciona como un motor para descubrir y potenciar el talento peruano, al abrir puertas a nuevas generaciones de atletas que podrían representar al país en futuras selecciones nacionales.

Tenis y vóley

El deporte peruano ha tenido un 2025 extraordinario con el tenis con Ignacio Buse llegando al top 100 y la selección clasificando a los Qualifiers de la Copa Davis, y también ha celebrado en el vóley, con la selección ganando medalla en la Copa América y Copa Panamericana, además de ver a Alianza en el Mundial de Clubes.

Este tipo de noticias motivan a los más jóvenes a involucrarse más en estas disciplinas, y El Comercio los alienta a seguir dando pasos hacia adelante.

Por eso, durante cuatro días se vivirá el Peugeot Asia Open 2026 de tenis en la Playa del Gold Asia, con las modalidades de dobles varones y dobles damas en la categoría open (cualquier edad).

Este torneo busca promover un estilo de vida activo y saludable para los amantes del tenis.

Mientras, el AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo se realizará el sábado 21 en la playa Sol y Mar de Asia, un torneo en el que 12 equipos buscarán demostrar su juego colectivo en el deporte de la net alta.

Pero no será un torneo convencional, ya que tendrá unas reglas especiales como el ‘superpunto’, donde un equipo elige un ‘súper card y el punto que se juega valdrá doble. Además, se tendrá la opción del ‘uno menos’, donde un equipo jugará un punto con un jugador menos, y el ‘refuerzo pro’, donde un voleibolista de experiencia reforzará a un equipo durante tres puntos.