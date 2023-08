Cristal vs Municipal En vivo por Liga 1 Betsson: a qué hora juegan, quién pasa el partido y dónde verlo

Sporting Cristal vs. Municipal Online En directo Por internet: sigue el partido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1 Betsson que se disputa este domingo 20 de agosto de 2023, desde las 3:30 de la tarde (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro se puede ver por la pantalla de Liga 1 MAX, canal que pasa DirecTV por DSports y DirecTV GO (GO), Claro TV, Best Cable y Liga 1 Play.

VIDEO RECOMENDADO Sporting Cristal vs. Municipal: el ambiente que esperan los cerveceros para recibir a la Academia | Video: Sporting Cristal