Partido de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: mira la transmisión online gratis del encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El duelo es este martes 3 de octubre, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo. El compromiso se puede ver por televisión en el canal Liga 1 MAX, exclusivo de DirecTV (Dsports y DGO), Claro TV y Best Cable. También puedes seguir el streaming en FPF Play. Los rimenses están obligados a ganar en casa para seguir peleando el título del certamen y no dar por perdido su pase a la definición por el título de la temporada.

VIDEO RECOMENDADO El tifo de Sporting Cristal ante Universitario en la Liga 1 Betsson. | Video: Liga 1 Play