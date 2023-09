Sporting Cristal vs. Universitario: sigue el partido por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson que se disputará este sábado 16 de septiembre de 2023, desde las 8:30 de la noche en el Estadio Nacional. Celestes y cremas se enfrentan en un duelo directo por el liderato del certamen. Ambos son líderes de la tabla de posiciones con 25 unidades, a solo dos de Alianza Lima, en la recta final de la temporada. La transmisión del encuentro se puede ver por televisión a través del canal Liga 1 MAX, que se emite a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. El duelo también se podrá seguir vía streaming en DGO (DirecTV GO) y Liga 1 Play.

VIDEO RECOMENDADO Sporting Cristal vs. Universitario se enfrentan para apodarse del liderato absoluto del Torneo Clausura.