César Vallejo vs. Sporting Cristal en vivo: sigue la transmisión del partido por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. El compromiso está programado para este jueves 21 de septiembre, desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión del partido se puede ver por el canal Liga 1 MAX, que se emite a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. El encuentro también se podrá ver vía streaming en DGO (DirecTV GO) y Liga 1 Play. El duelo es crucial para los celestes: una victoria los podría dejar como líder en solitario, dependiendo de los resultados de Alianza Lima y Universitario, mientras que la derrota podría complicarlos en busca de la final.