Alianza Lima se pronunció para explicar la cancelación del amistoso que debía afrontar este sábado ante Cantolao. El duelo era parte de la preparación del equipo de Mario Salas de cara al reinicio de la Liga 1, pero no se llegó a disputar para respetar protocolos de bioseguridad elaborados por la FPF para el desarrollo del fútbol profesional en el país.

A través de un comunicado, el club ‘íntimo’ informó que su departamento médico decidió que no se lleve a cabo el compromiso.

“Lamentamos informar que el amistoso ante Cantolao en Lurín no se desarrolló por razones ajenas a nosotros. Nuestro Departamento Médico consideró que dicho encuentro no debía jugarse porque no se respetó el protocolo sanitario exigido por la FPF”, precisó el cuadro de La Victoria.

“Subrayamos que cumplimos con las medidas de bioseguridad correspondientes”, agregó Alianza Lima mediante sus cuentas oficiales en redes sociales.

La institución blanquiazul hizo un nuevo llamado a sus hinchas. Mientras el plantel, al mando de Mario Salas sumó un nuevo día de entrenamientos en el Esther Grande de Bentín, el club dio un claro mensaje a su afición a través de las redes sociales .

“El verdadero hincha hoy #AlientaDesdeCasa”, publicaron los íntimos en su cuenta oficial de Twitter, con un video que muestra cómo sería el recinto del verdadero aficionado. No obstante, no es el único material que ha preparado el conjunto victoriano para su hinchada.

