Carlos Cabello, el lateral goleador de Academia Cantolao que busca impresionar a Gareca

Carlos Cabello debe ser uno de los futbolistas más representativos de la Academia Cantolao en los últimos años. Desde muy pequeño defiende los colores de la camiseta 'delfín'. Supo disputar todo tipo de torneos: Copa Amistad, Copa Federación, Copa Perú y Segunda División. Con la misma indumentaria logró el ascenso a la máxima categoría, en donde ha sorprendido por ser un marcador de punta con olfato goleador. “Cantolao es mi casa; son mi segunda familia. Me han apoyado desde muy niño”, asegura en conversación con El Comercio. Ahora su mayor anhelo es integrar, en algún momento, la selección peruana. El objetivo es difícil, pero con dedicación sabe que podrá lograrlo.

- ¿Estás demostrando un buen nivel en la Liga 1?



Sí, creo que es esto es gracias al trabajo y al día a día. Uno tiene que entrenar bien para jugar igual. Gracias a Dios estoy teniendo un muy buen año.

- ¿En qué aspectos crees que deberías mejorar?



Un poco más en la defensiva. A veces eso me cuesta un poco. Sin embargo, trabajo día a día con los entrenadores para mejorar algunos detalles que son importantes a la hora del partido.



Carlos Cabello anotó la temporada anterior tres goles. (Foto: Academia Cantolao)

- ¿A qué detalles te refieres?



Más que todo en cerrar los espacios, las zonas. Siempre quiero ir hacia adelante, pero mi labor principal es defender. Eso tengo que tenerlo bien claro. En eso trabajo.

- Te desempeñas como lateral, pero tienes un aporte goleador interesante...



Gracias a Dios se fueron dando los goles. El 'profe' (Jorge Araujo) me ha dado toda la confianza para que suba [al área rival] y sea un atacante más. En los partidos que anoté lo hice bien. Eso es lo importante, más que nada, para ayudar al equipo.

- ¿Revisas tus anteriores partidos?



Sí, veo mis partidos. Analizo qué errores he cometido, en qué debo mejorar y qué cosas hice bien.



Un compilado de las mejores jugadas de Carlos Cabello en la temporada 2018. (Video: YouTube)

- ¿La Academia Cantolao te ha apoyado en tu crecimiento como futbolista?



Sí, bastante. Cantolao es mi casa. Yo estoy ahí desde los diez años. Ellos son mi segunda familia. Me han apoyado desde muy niño. Estoy muy agradecido con el club.

- Desde el año pasado mantienes una importante regularidad y anotas a pesar de ser lateral. Aun así no has tenido tu oportunidad en la selección.



Ese tema pasa por decisiones del entrenador. Voy a seguir trabajando. Siempre voy a tener la ilusión de estar en la selección.

- ¿Qué crees que te falta para llegar a la selección?



Mejorar detalles y mantener el nivel o mejorarlo. Por ahí se me dará la oportunidad de llegar a la selección. Para eso se necesitará trabajar bastante.

Carlos Cabello luchando por una pelota contra un zaguero de la USMP. (Foto: Agencias)

- ¿Te molestó no ser llamado a los Juegos Panamericanos 2019?



Uno siempre tiene que pensar en que se puede o no se puede dar. Son decisiones que uno tiene que aceptar. Se toma de la mejor manera. Yo seguiré luchando para cumplir mis metas.

- Trascendió a finales del Apertura de que ibas a cambiar de club. ¿Estás considerando marcharte a otra institución al cierre del año?



La verdad, a quién no le gustaría estar en un equipo grande o jugar en el extranjero. A mí me encanta la idea de tomar otros retos y de poder cumplir otros objetivos. Ahora estoy muy tranquilo y feliz en Cantolao, pero no sé qué pasará a fin de año. Eso lo maneja mi representante. Aún tengo otro año más de contrato, pero veremos qué sucede.

- ¿Qué objetivos te has planteado?



Mi mayor ilusión es poder llegar a la selección mayor y poder jugar en el extranjero. También ser un futbolista que represente bien al Perú.