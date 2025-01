Durante años, diría décadas, el fútbol peruano ha construido mitos en torno a los cuales nos he sentido queridos, orgullosos e incluso, más respetados. En los 2000, estas historias, convertidas ya en leyendas, se traducían en la portada de un diario print. Hoy, aunque mantiene ese espíritu, ha alcanzado otras plataformas: un hilo en X o un reel en TikTok. Esta nueva sección de Deporte Total se llama “Fact Checking DT” y su única misión es, si se quiere, volver a revisar nuestros archivos.

1. “En el 82 fui elegido el mejor extranjero con Cagliari, por encima de Maradona y Zico”

Julio César Uribe a Carlos Navarro en Youtube.

FALSO. Aunque ya es dudoso ese premio al extranjero de la primera vuelta, por encima de nombres como el francés Platini o el polaco Boniek, a la postre campeones de aquella liga con Juventus, sí es 100% mentira que se lo habría ganado a Maradona y Zico. En la 82/83 Maradona jugaba en el Barza y Zico en el Flamengo. Cuando ambos llegan al Calcio, Julio estaba en Serie B, donde desciende Cagliari luego de la temporada 82/83. Para decirlo de otro modo: en Italia, Uribe no compartió división con ellos dos.

2. “En el Castilla, filial del Real Madrid, me entrenó Vicente del Bosque”.

Roberto Martínez a Omar Ruiz de Somocurcio en Teledeportes.

VERDAD. Tras ser el mejor jugador peruano con 18 años, en el San Agustín campeón, un dirigente le ofrece una prueba en el Castilla por 2 meses. Roberto convive ahí con Del Bosque, quien luego sería entrenador del primer equipo y campeón de la Champions. No queda en la filial y pasa a Castellón, donde problemas planteados por la dirigencia de San Agustín le impiden quedarse. La U se hace cargo del juicio ante los santos y el resto es historia conocida: sería tetracampeón con la crema y capitán.

3. “Me sacaron a los 10′ del segundo tiempo para que entre Gorriti, con el partido 2-0, Marcos Calderón nunca lo hacía, y se desató la debacle, perdimos 6-0”.

José Velásquez en Serie de Disney Plus sobre Argentina 78.

FALSO. José Velásquez suele repetir esa frase, a la vez de otra en la que denuncia por soborno a sus ex compañeros Quiroga, Muñante, Gorriti y Manzo. Lo cierto es que él sí es cambiado durante el partido el partido de semifinales entre Argentina y Perú del Mundial 78, pero el marcador por entonces ya era 4-0, es decir, los albicelestes ya tenían la diferencia que necesitaban para su boleto a la final. La debacle, por tanto, no se produjo con su salida: ya estaba ocurriendo con él en la cancha.

El 'Patrón' Velásquez sigue afirmando que seis jugadores de la selección peruana se vendieron en el vergonzoso 6-0 ante Argentina.

"Seis de nosotros recibiendo dinero"

4. “Junto a Bebeto, fui seleccionado a las categorías menores de Brasil”.

Julinho a Luis Guadalupe en La Fe de Cuto.

MEDIA VERDAD. El ex Cristal, que se nacionalizó peruano y jugó por la selección desde 1996, guarda recortes y fotos de su paso por selecciones juveniles brasileñas, pero aparentemente no participó en partidos oficiales, por lo que la CBF, en su momento, negó que él hubiese alineado de su selección y dio el ok a su citación para Perú. Un cable de EFE de aquel año cita al ex supervisor del equipo Victoria de Bahía, en el que Julio actuó antes de venir a Perú, diciendo que según la CBF Julinho “nunca llegó a integral el plantel nacional en ninguna categoría”.

5. “El plan era que luego de jugar en Xérez, en 2002, Schuster iba a pasar a Real Madrid y me iba a llevar”.

Mario Gómez a Alfonso Yáñez en Los Titulares de Puchungo.

FALSO. El Machito, que viajó a España en 2002 y se regresó al toque por nostalgia, lamenta mucho esa acción porque -según él- su representante Ronald Baroni tenía ese plan para hacerlo parte de la Casa Blanca. El problema de dicha tesis es que Schuster no pasó al Real Madrid luego del Xérez sino muchísimos años después, luego de que dirigiera al Getafe en 2007. Por lo tanto, o Baroni le mintió o él entendió mal historia. Además -licencia nuestra- si se asustó con ir a Xérez, imagíneselo peleándole el puesto a Marcelo.

