Fútbol peruano: ¿La FIFA nos puede desafiliar?

Dos proyectos de ley se han presentado recientemente en el Congreso de la República con la idea de derogar o modificar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aprobada en febrero de este año. El primero fue de la presidenta de la Comisión de Educación, Milagros Salazar, quien pide la derogación total de la norma por considerarla inconstitucional y el segundo de la ex voleibolista Leyla Chihuán, quien pide la derogación de dos de los cinco artículos de la mencionada ley. En este fin de semana e inicio de la próxima se definiría esta situación que suma una nueva preocupación en una federación que acaba de vivir una profunda crisis de imagen institucional por los audios del presidente Edwin Oviedo. La ley de fortalecimiento está dando señales de debilidad.

1. ¿La Ley de Fortalecimiento de la FPF es inconstitucional?

Según el proyecto de Milagros Salazar, la Ley de Fortalecimiento de la FPF es inconstitucional porque transgrede el artículo 103 de la Constitución que dice: “Pueden expedirse leyes especiales, porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Juan Matute, secretario general de la FPF, toma este enunciado como base para afirmar que “la Federación Peruana de Fútbol es un caso excepcional en comparación con otras federaciones deportivas peruanas”. Jhonny Baldovino, especialista en derecho deportivo, discrepa con esta posición y dice que “no se pueden promulgar leyes con nombre propio”.

2. ¿Es cierto que la FIFA nos puede desafiliar por derogar la ley?

Lo que busca la FIFA es que sus federaciones ajusten sus estatutos según la modificación que la misma FIFA realizó en el 2016. Si desde Zúrich entienden que esta derogación pone en peligro la elaboración de los estatutos requeridos en el Perú, podría optar también por una comisión normalizadora (como en Uruguay y Argentina), una suspensión y, en caso extremo, una desafiliación. Con esta comisión, las selecciones peruanas pueden mantenerse en competencia sin inconvenientes. Eso sí, tiene que haber un compromiso de elaboración de estatutos en un plazo determinado.

3. ¿Vamos a perder la sede del Mundial Sub 17?



La versión de Juan Matute es que la FIFA, con una ley de fortalecimiento derogada, podría observar inestabilidad jurídica y pedir recambio de sede con Chile como primera opción. Sin embargo, lo más urgente para la misma FIFA es que la Presidencia de la República entregue a inicios de la próxima semana una carta de garantía para organizar el torneo. Si el Estado no se pronuncia hasta el lunes, podríamos perder la sede. Y eso no tiene relación directa con la polémica por esta ley.