Fútbol peruano: ¿qué implicaría la suspensión de la FPF por parte de la FIFA?

En primera instancia, el Congreso de la República aprobó la modificación de la Ley del Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, con ello quedaría anulada la extensión de la presidencia de Edwin Oviedo en la FPF. La próxima semana se llevará a cabo la segunda votación para ratificar la decisión.

Con tan solo ese primer paso, existe la posibilidad de que la FIFA suspenda a la Federación Peruana de Fútbol por injerencia gubernamental. Acto seguido, tendría total libertad de desafiliarla de todo tipo de competiciones oficiales.

En caso se llegue a ese nebuloso panorama, la selección peruana estaría prohibida de participar en cualquier campeonato organizado por la FIFA.

Es decir, la Blanquirroja no participaría en las Eliminatorias Qatar 2022, la Copa América Brasil 2019, la Copa América 2020, Sudamericano Sub 20, Sudamericano Sub 17, amistosos FIFA (incluyendo los de noviembre próximo). Tampoco nuestro país organizaría el Mundial Sub 17 del año venidero.

Los clubes peruanos también se verían afectados, puesto no podrían participar en los torneo internacionales como la Copa Libertadores y Sudamericana.

La semana que viene, se resolverá de manera definitiva en el pleno la modificación de la llamada "Ley Oviedo". Si vuelve a ser aprobada, automáticamente se convocarán a elecciones presidenciales en la FPF en diciembre. Y de paso la suspensión sería inminente.