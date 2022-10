Uno de los que pudo haber integrado esta lista negra es Horacio Baldessari. El exdelantero argentino aterrizó en el Perú en 1990, convirtiéndose en jugador del Municipal. Al año siguiente, Sporting Cristal decidió ficharlo y... el resto es historia.

A la ‘Pepa’ le fue fácil ganarse la hinchada rimense a base de muchos goles. De hecho, en 1991 fue el gran protagonista del título nacional del cuadro celeste, siendo el máximo goleador del campeonato (25 goles).

En el Rímac, el argentino se quedó dos años más después de esa hazaña y eso le bastó para convertirse en un importante símbolo del club. Sin embargo, la historia pudo ser distinta, pues Baldessari, después de su paso por el ‘Muni’, quiso fichar por la ‘U’, mas no tanto por Cristal.

1️⃣9️⃣9️⃣1️⃣



Con dos goles de Horacio "La Pepa" Baldessari, Sporting Cristal derrotó 2-1 a #Universitario en el Lolo Fernández.



Un partido que quedará en el recuerdo de todos los hinchas celestes. #UnDíaComoHoy#FuerzaCristal#SomosFamilia pic.twitter.com/ki7JINzYKa — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 22, 2022

“Muy poca gente lo sabe pero yo estuve reunido con la gente de la U; estuve reunido toda una noche en la casa de un directivo de la ‘U’, nos pusimos a hablar y me dice: Mirá, hay tanto (un platón). Sí, pero de ese dinero fuerte, a vos te va a quedar una platita ja, ja, ja. Me dijo que eso era porque se tenía que repartir, yo le dije que si llovía nos mojábamos todos. Mirá, estábamos hablando de 125 (mil) para arriba ¡y para la Pepa quedaban 18 (mil)!”, contó el mismo Baldessari en el programa ‘La fe del Cuto’.

Al exdelantero argentino no le gustó dicha oferta y le pareció una falta de respeto la propuesta del dirigente crema, lo que finalmente provocó que no vaya a Universitario a pesar de desearlo. “Yo le dije que así no es. Me acuerdo lo que me dijo: ‘Con esa plata que pides, me traigo cinco argentinos’. Cuando me dijo eso, le menté la madre. Luego le dije: ‘Así me quieras dar el triple ahora, te voy a decir algo que te va a joder: yo ya tengo todo firmado con Cristal’”, rememoró.

“Yo ya tenía todo arreglado con Cristal, pero a mí la ‘U’ me movía (...). Por su hinchada, por todo. Le dije que iba a venir a golpearme la puerta de nuevo. Dicho y hecho: le ganamos la final a la U y dando la vuelta olímpica me lo cruzo en la cancha”, añadió.

"La Pepa" Baldessari comenta que en los 90 le ofrecieron venir a la U, previa tajada de sueldo para cada dirigente. Al final el jugador se llevaría la menor parte de la torta. Esto seguirá ocurriendo? Ustedes qué creen? Contrataciones y renovaciones dudosas hacen pensar que sí?. pic.twitter.com/U4tiOMADyj — LaLa Fernández (@LalaFernanU) October 17, 2022

Estas revelaciones no gustaron mucho en el entorno celeste. No obstante, simplemente son historias que de igual forma valen la pena contar. La ‘Pepa’, más allá de que en inicio prefirió a la ‘U’, logró encariñarse muchísimo con el Sporting Cristal y no se arrepiente de nada.

Aún así, vale la pena recordar a 10 futbolistas que, sin temor a nada, se unieron al bando antagonista y, en medio de esa decisión, recibieron un sinfín de críticas. Hasta el día de hoy sigue ocurriendo y todo indica que en el futuro también.