La aprobación de los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol pone nuevamente en agenda la próxima elección presidencial en el máximo organismo del fútbol peruano. Las versiones de algunos integrantes de la Asamblea de Bases es que esta votación podría programarse en la segunda mitad del año 2020. ¿Quiénes podrían ser los postulantes al cargo?

Esta nueva normativa del fútbol nacional ha aumentado las restricciones para quienes deseen aspirar a un puesto en la próxima Junta Directiva FPF. El requisito más determinante es aquel que exige al candidato tres años en algún cargo dirigencial deportivo desde el 2012 hasta hoy.

Antes de la controversial Asamblea de Bases del último lunes, solo dos personas ligadas al fútbol habían dejado abierta la posibilidad de postular. El primero fue Juan Carlos Oblitas, actual director deportivo de la Federación, y el otro es Agustín Lozano, actual presidente en funciones de la FPF.

En una entrevista concedida a este Diario, Óscar Chiri, actual secretario general de la Federación, afirmó que la próxima elección no iba a considerar esos requisitos. Pasamos a citar las preguntas que le hicimos sobre el tema hace dos meses:

"— ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para definir los requisitos de quienes podrán postular a la presidencia de la FPF?

​Si ves los reglamentos de los últimos quince años en la Federación, vas a ver que siempre se pide un periodo de experiencia en un cargo de directivo.

-¿La cantidad de años (tres como dirigente deportivo en los últimos siete años) no es muy marcada?

​En los reglamentos anteriores era mayor la cantidad de años. Hasta cuatro años incluso.

— ¿Estos nuevos Estatutos no podrían ser también una oportunidad para renovar la dirigencia deportiva en el país? Con estos Estatutos se mantendría el universo de dirigentes que no han dado resultados para elegir.

Allí sí estás en un error grave, porque este Estatuto es a largo plazo, no en una elección inmediata sino en un proceso continuo que se vaya consolidando. Las experiencias de los golondrinos no son buenas. No comparto tu posición. Coger cualquier persona, cualquier advenedizo de la calle que pueda postular solo porque es peruano, no ha sido una buena experiencia en el país. FIFA busca que haya experiencia.

— ¿Un gerente deportivo no tendría experiencia? ¿Un secretario general no tendría experiencia? ¿Por qué solo un directivo?

Las finalidades son distintas. Un Secretario General tiene una finalidad administrativa. Un cargo de dirigente es político. Si yo quiero postular a ser dirigente, renuncio a ser Secretario general, ingreso dentro de los parámetros establecidos para después postular.

—Pero con ese criterio no hubieran podido postular a la FIFA Joseph Blatter ni Gianni Infantino. Ambos eran secretarios generales.

Eventualmente.

—Entonces la Federación Peruana de Fútbol pide requisitos que hoy no pide ni siquiera la misma FIFA .

​Te repito, este documento (el texto con los nuevos Estatutos) ha venido de FIFA.

-¿No fue iniciativa de ustedes eso de los requisitos?

​Ha llegado de FIFA.

-¿Y por qué FIFA no aplica esos requisitos?

​Probablemente en la nueva modificación de FIFA vas a encontrar una situación parecida.

-¿Estos requisitos se van a solicitar en la próxima elección?

Hay una disposición al final de estos nuevos Estatutos que explica que ese requisito de los tres años no se aplica a la próxima elección. Así que no sé por qué estamos discutiendo eso."

Según estas declaraciones de Chiri, en una próxima elección de la FPF no solo podría postular Oblitas, sino también algunos gerentes deportivos como Gustavo Zevallos (Alianza Lima) o el mismo Álvaro Barco (San Martín). Sin embargo, en la última Asamblea de Bases, hubo una moción presentada por el presidente de la Liga Departamental de Ucayali (Luis Alberto Sánchez) para que es requisito “de los tres años” se aplique de manera inmediata en la próxima elección.

La Asamblea sometió a votación la moción y se agregaron cuatro líneas que hoy descartan la participación de gerentes deportivos, directores deportivos, etc.

A este Artículo 86, podríamos concederle un nombre propio y llamarlo “el artículo Oblitas”. Esto debido a que el único posible candidato a la vista de oposición a la reelección de Agustín Lozano es el ex jugador y técnico. Incluso ya varias fuentes nos confirmaron que algunos grupos de interés del fútbol le sugirieron al ‘Ciego’ una postulación en los últimos dos años. La respuesta de Oblitas es que solo aceptaba si se presentaba una lista única.

Hoy no solo es lejana la posibilidad de una lista única, sino también que este director deportivo pueda postular. Quedó fuera de juego, en un off side dirigencial.

-Historias de elecciones-

Cada vez se hace más lejano el último tiempo electoral en la Federación Peruana de Fútbol. Había transcurrido el Mundial 2014 y la consulta periodística era si Manuel Burga, finalmente, iba a postular. El abogado decidió competir una vez más por el puesto.

En los finales de ese año, Agustín Lozano también presentó una candidatura. En finales de octubre del 2014 fueron tachadas las dos candidaturas por el Comité Electoral, organismo autónomo integrado en ese entonces por José Luis Noriega, José Talavera Herrera y Martín Pinto Coronel.

En el caso de Burga, la tacha fue porque su postulación fue considerada una segunda reelección y la de Lozano porque era funcionario público (alcalde de Chongoyape). Quien se perfilaba como candidato único era Federico Cúneo, por aquel tiempo presidente de Sporting Cristal.

Sobre la hora, Edwin Oviedo se presentó a las elecciones con Lozano como vicepresidente. El ex presidente de Juan Aurich ganó la votación y asumió el cargo en enero del 2015.

Las votaciones debieron ser a finales del 2018, sin embargo con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la FPF se logró prolongar el mandado de Oviedo mientras se elaboraban estos nuevos estatutos con supervisión de FIFA.

En medio de esta situación, se aprobó la prisión preventiva de Oviedo por el caso de Los Wachiturros de Tumán y Lozano asumió en un interinato que aún podría extenderse por doce meses más.

Consultado a este Diario por una posible postulación en febrero de este año, Lozano nos respondió que "no pasaba por su cabeza postular". Hace cuatro días, en América TV, cambió de discurso y dijo "que no descarta postular".

¿Lozano puede postular? Sí, cumple los requisitos aunque quedaría pendiente ver su caso por reventa de entradas que aún se encuentra en la Comisión de Ética de la Conmebol. El gerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, afirmó que ya existe un fallo, aunque este aún no ha sido oficializado.

¿Quién más podría postular entonces? Tendría que ser un dirigente de Liga Departamental o de alguno de los clubes profesionales que votó a favor de los nuevos estatutos. Veamos: en Alianza Lima y la U hay administraciones temporales (descartados), en Cristal el manejo es, sobre todo, del gerente Alfonso García Miró (gerentes no pueden postular), en San Martín con Álvaro Barco igual. Melgar también tiene administración. El margen a la vista es muy menor, por eso apuntamos ese apartado de los Estatutos ante Chiri. El desenlace es el que estamos narrando. En la Federación Peruana de Fútbol, un secretario general como en su momento fue Gianni Infantino no podría aspirar a un cargo presidencial. Así estamos.