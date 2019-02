¿El futbolista peruano se tiene fe?

A mitad de la entrevista con Ricardo Gareca, quisimos darle un enfoque distinto a ese paralelo dinero-fútbol que sigue despertando debates después del Mundial Rusia 2018. Le preguntamos si a los 25 años, cuando era una estrella top como delantero del fútbol argentino, hubiera aceptado una oferta millonaria de alguna liga asiática o africana. Su respuesta fue otra inmensa puerta abierta a la reflexión.

“Es una decisión personal. Si yo me tengo fe para estar jugando en Europa, por más que me quieran dar más en otro lado, no voy. Y hay edades para todo, es la fe que se tenga uno, no es la oportunidad que uno ve, es la fe de lo que uno sabe que puede dar. Si uno tiene éxito deportivo, eso va emparejado con lo económico. No son dos cosas separadas”, respondió con claridad el ‘Tigre’. Y siguiendo el hilo del pensamiento Gareca: ¿el futbolista peruano promedio se tiene fe?, ¿o en la primera oportunidad de resolver lo económico acepta sin hacer un balance real de la línea de carrera deportiva?

El tema de tener certeza sobre las propias condiciones deportivas aún es una deuda en el futbolista peruano desde su etapa formativa. Normalicemos asociar lo psicológico en cada proyecto deportivo que se emprenda en el Perú. Dos casos conocidos ayudan a sostener este argumento: ese Cienciano campeón de la Recopa y Sudamericana pasó por terapias grupales de liderazgo donde su técnico Freddy Ternero caminaba sobre carbón caliente para demostrar que “sí se puede”. Que siempre se puede.

El otro ejemplo es más reciente y sigue emocionando. Perú clasifica al Mundial de Rusia 2018 de la mano de un comando técnico que se complementó de manera brillante en cada una de sus especialidades. Y uno que lo hizo en conmovedor silencio fue Marcelo Márquez, el psicólogo de confianza de Ricardo Gareca y que después se encargó de fortalecer la mente y motivar al grupo que nos llevó a una Copa del Mundo después de 36 años.

¿Fue lo único determinante lo de Márquez? No. ¿Aportó muchísimo? Por supuesto. Eso lo aceptaron desde la misma federación y por eso, cuando Gareca se fue a Argentina a meditar su futuro después de la Copa del Mundo, se le extendió el contrato a Marcelo Márquez. Comenzó a trabajar con menores y empezó a formar el Departamento de Psicodeportología de la FPF con otros profesionales peruanos.

Este proceso ha quedado a mitad de camino. Márquez se fue a inicios de año, no pudo acompañar a la selección Sub 20 y ahora ese cargo está vacante. Ricardo Gareca, también en entrevista, confirmó que él decidió la salida del psicólogo por “motivos personales”. Discrepancias puede haber en cualquier comando técnico; sin embargo, ese puesto sí debe ser cubierto con urgencia.

Aún el fútbol peruano está tratando de profesionalizar todas sus instancias. Y no debe costarnos reconocer que la parte mental debe ser reforzada siempre y con la mayor anticipación posible. Marcelo Márquez, me lo han contado jugadores de la misma selección, les hizo creer un poco más en sus condiciones. A tenerse más fe. Es hora de definir su reemplazo.