En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) lanzó este sábado 21 de marzo una campaña digital que tiene como eje central la lucha contra el racismo en el deporte. La iniciativa se difunde mientras se disputa la fecha 8 de la Liga 1 y la segunda jornada de la Liga Femenina, y busca interpelar a la comunidad futbolística sobre una problemática aún vigente en la sociedad.

La campaña está compuesta por dos piezas audiovisuales. La primera propone una mirada reflexiva sobre el impacto del racismo en el fútbol, contrastando la pasión que genera este deporte con mensajes que evidencian que la discriminación no forma parte del juego. En esa línea, se refuerza la idea de que alentar no puede convertirse en una excusa para excluir o agredir.

El segundo video reúne a futbolistas de distintas categorías del balompié nacional —Liga1, Liga2 y Liga Femenina—, quienes se suman a un mensaje común: decirle no al racismo. A través de sus testimonios, los protagonistas hacen un llamado directo a los hinchas y a toda la comunidad deportiva para promover el respeto dentro y fuera de los estadios.

Entre los participantes figuran jugadores y jugadoras de diversos clubes del país, como Alejandro Duarte y Emily Flores, de Alianza Lima; Aldo Corzo, de Universitario de Deportes; Irven Ávila, de Sporting Cristal; además de representantes de equipos como Bentín Tacna Heroica, Los Chankas CYC, Universidad César Vallejo, Ayacucho FC, Defensores del Ilucán, entre otros. La pluralidad de voces busca reflejar que se trata de una causa transversal en el fútbol peruano.

La iniciativa de la LFPP se da en un contexto en el que existen dos casos abiertos por presuntos actos racistas en la Comisión Disciplinaria. Uno corresponde a un hecho que involucra al club Alianza Atlético de Sullana, abierto el pasado 13 de marzo, mientras que el otro está vinculado a Universitario de Deportes, iniciado el 19 de marzo. Ambos procesos se encuentran en evaluación.

Sobre las posibles sanciones, desde la Liga de Fútbol Profesional indicaron a este Diario que la decisión dependerá de la Comisión Disciplinaria, la cual evaluará si aplica el nuevo Reglamento Único Disciplinario o el anterior. Existe un punto dentro del reglamento vigente que podría ser considerado en estos casos, aunque la determinación final recae exclusivamente en dicho órgano.

Con esta campaña, la LFPP reafirma su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a un fútbol más inclusivo. El mensaje es claro: la diversidad debe ser valorada y el respeto, entendido como una condición indispensable para vivir plenamente la pasión por el deporte.