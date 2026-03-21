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La Liga Profesional lanza campaña contra el racismo.
La Liga Profesional lanza campaña contra el racismo.
Por Redacción EC

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) lanzó este sábado 21 de marzo una campaña digital que tiene como eje central la lucha contra el racismo en el deporte. La iniciativa se difunde mientras se disputa la fecha 8 de la Liga 1 y la segunda jornada de la Liga Femenina, y busca interpelar a la comunidad futbolística sobre una problemática aún vigente en la sociedad.

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