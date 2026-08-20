Al finalizar el partido de vuelta en Río de Janeiro, el ambiente festivo de la clasificación de Cienciano se transformó rápidamente en un escenario de alta tensión. Jugadores y miembros del cuerpo técnico de Botafogo perdieron los estribos tras el pitazo final y corrieron de forma desafiante hacia el banquillo visitante. El objetivo principal de la ira brasileña fue el director técnico del conjunto cusqueño, el argentino Horacio Melgarejo, desatando momentos de total incertidumbre sobre el césped del Estádio Nilton Santos.

SE PICÓ EN EL FINAL DEL ENCUENTRO ENTRE BOTAFOGO Y CIENCIANO



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Ante la inminente embestida de los locales, el estratega argentino tuvo que reaccionar con rapidez y corrió por la cancha para salvaguardar su integridad física. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el dramático momento en que Melgarejo esquivaba a varios integrantes del “Fogão” que buscaban agredirlo, en una persecución que empañó lo que debía ser una noche puramente futbolística de la Copa Sudamericana.

La situación no pasó a mayores gracias a la oportuna intervención del plantel de Cienciano, cuyos futbolistas reaccionaron de inmediato para formar un escudo humano alrededor de su entrenador. Los jugadores del “Papá”, liderados por los referentes del equipo, hicieron frente a los agresores y contuvieron los empujones, permitiendo que Melgarejo pudiera ponerse a buen recaudo rumbo a los camerinos.

Se espera que la CONMEBOL actúe de oficio en las próximas horas y abra un expediente disciplinario basado en los informes del árbitro y el comisario del encuentro. Debido a la gravedad de los incidentes y el intento de agresión física, el club brasileño podría enfrentar duras sanciones económicas y la suspensión de su estadio para próximos torneos internacionales, mientras que Cienciano ya enfoca sus esfuerzos en la preparación para los cuartos de final.