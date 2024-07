Previo a que culmine el Torneo Apertura ya se conocía que uno de los nombres en carpeta como posible salida en Alianza Lima era el de Gabriel Costa, ya sea por la poca continuidad o por los planes del club. El volante uruguayo de 34 años, finalmente, no fue parte de la pretemporada junto al resto del equipo ni tampoco convocado para los amistosos en el cuadrangular Ciudad de los Reyes con Atlético Nacional, Sporting Cristal y Bolívar.

Recientemente, Universitario de Deportes, clásico rival del cuadro intimo, ha mostrado interés por el futbolista y se conoce que lo quiere para el Torneo Clausura, al punto de presentar una oferta por él. Sin embargo, el tema contractual con Alianza Lima no se ha solucionado, pues aún no se firma la rescisión de su contrato, y hasta que esto no ocurra, no puede estampar su rúbrica con otro club.

Se conoce que Alianza Lima no tendría intenciones de ceder a préstamo futbolista a Universitario; sin embargo, en caso rescinda su contrato, dependerá de él su destino. Cabe destacar que Costa vence su vínculo con el cuadro íntimo a finales de este año.

En esta temporada, ‘Gabi’ ha jugado en nueve duelos de los diecisiete posibles, entre Torneo Apertura y Copa Libertadores. En los 427 minutos que disputó, registra solo un gol y una asistencia. Además, se perdió los últimos juegos del certamen nacional debido a una lesión en el cartílago,