Tras la firma de Mario Salas con Alianza Lima, la incertidumbre rondaba en el hincha blanquiazul. ¿Gabriel Costa volvería a La Victoria? Esa era la pregunta que muchos fanáticos se hacían. No obstante, el extremo descartó la opción, dado que se encuentra muy cómodo en Chile y tiene contrato vigente con Colo Colo.

“No tengo posibilidades de volver a Perú porque tengo contrato con Colo Colo hasta el 2022 y me quiero quedar acá. Tampoco me ha llamado nadie, pero quiero seguir creciendo en Colo Colo”, indicó el futbolista durante una entrevista con Radio Ovación.

Gabriel Costa nació en Uruguay, pero obtuvo la nacionalidad peruana, lo cual le ha permitido ser llamado por Ricardo Gareca a vestir la ‘bicolor’ en cinco amistosos que se jugaron durante el 2019. “Es algo lindo jugar por la Selección. Sería hermoso jugar las Eliminatorias. Hay que estar preparado por si me toca ser convocado”, sostuvo al respecto.

Además, el futbolista no dudó en hablar sobre Mario Salas y su nueva etapa en el equipo íntimo. “Es una gran persona y un gran técnico. Le va a ir muy bien en Alianza Lima por la personalidad que tiene, se va adaptar rápido al club porque ya conoce el medio”, aseguró.

