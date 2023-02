Alianza Lima derrotó 2-1 a Universitario en el primer clásico del año disputado en el estadio Monumental. Uno de los que anotaron fue Gabriel Costa, quien criticó duramente al arbitraje, luego de que le anularan un gol.

“Ayer fue un lindo partido, Universitario jugó muy bien el fútbol, lo que no tuvieron ellos lo tuvimos nosotros, que fue la jerarquía a la hora de convertir los goles. Creo que fue justo porque hicimos un partido inteligente, sabíamos por dónde nos iban a atacar, cómo defender y a la hora de tener nuestras oportunidades tratar de marcar como lo hicimos. Marcamos diferencia en ese sentido y estamos felices por el triunfo que tuvimos”, declaró para Ovación.

Posteriormente, se refirió al entrenador de Alianza Lima. “Con ‘Chicho’ recién nos estamos conociendo, estamos conociendo la idea que él quiere. Nos pide mucha movilidad a la hora del juego, encontrar esos espacios que el rival deja, tratar de ser punzante a la hora de atacar y a la hora de la terminación de la jugada. Estamos muy contentos, ‘Chicho’ es de la casa y está cómodo en el lugar que está”.

Luego, se refirió al ingreso de Sabbag al equipo titular. “Sabíamos el equipo que iba a entrar, son decisiones que el técnico toma a la hora de enfrentar los partidos y son respetables. Obviamente que Barcos hizo un gran partido la semana pasada, hizo un gol, también Pablo estaba bien, ayer marcó y fue la figura del partido. Eso quiere decir que el equipo está compacto, unido, cualquiera que entra lo puede hacer bien y eso nos hace bien a nosotros, estamos formando un equipo competitivo para poder afrontar todos los partidos”.

“Barcos ya tiene una trayectoria bastante larga, es un jugador con mucha experiencia, con campeonatos internacionales y partidos encima. Pablo es joven, también es un jugador con muchas ganas de hacer muchos goles. Le hacen bien al equipo los dos jugadores y todos los que estamos en el plantel estamos para sumar y para que al equipo le vaya bien todo el año y preparar partidos importantes, se nota que el equipo está unido y con muchas ganas”, agregó.

Finalmente, habló sobre su gol anulado. “Creo que en otra competencia ese gol me lo cobran, no es una falta, el impulso cuando voy por la pelota es sin apoyarme y de ahí el golpe es normal porque él está de espaldas, no quiere saltar, me quiere cubrir, yo salto antes y justo le pego. Para mí no es falta pero ya pasó, lo bueno que después tuve mi revancha para poder convertir”.

“Para mí personalmente fue lamentable el arbitraje, se notó mucho, fue muy evidente, dejó mucho que desear en un partido muy importante para el país y para el campeonato. Esas cosas no pueden pasar, tiene que ser un arbitraje 50/50, hay cosas que no se pueden permitir pero a mí lo único que me toca es jugar”, sentenció.