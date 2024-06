Gabriel Costa no continuaría en Alianza Lima pese a tener vínculo contractual vigente con los blanquiazules dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo.

El futbolista uruguayo nacionalizado peruano, en diálogo con el programa ‘Hora 25′ de Radio Oriental 770, contó que ya se encuentra analizando opciones para lo que resta de la temporada.

“Mi contrato vence en diciembre pero el cuerpo técnico no me va tener en cuenta”, contó el ex Colo Colo y Sporting Cristal.

“Estoy viendo ofertas, pero nada concreto. Quiero salir para sumar minutos”, añadió el atacante que no pudo consolidarse en el equipo titular.

Alianza Lima quedó lejos de la pelea por el Torneo Apertura, que finalmente fue ganado por Universitario de Deportes, club con el que precisamente perdió la final nacional de 2023.

Además, los de La Victoria quedaron en el último lugar del Grupo A de la Copa Libertadores, serie que compartió con Fluminense, Colo Colo y Cerro Porteño.