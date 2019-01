Gabriel Costa en referencia a Alianza Lima: “Los dirigentes no me querían ni ver”

Gabriel Costa recordó su paso por Alianza Lima, club que le dio la oportunidad de jugar por primera vez en el extranjero. Y en una máxima categoría.

A pesar de que en un principio la noticia de llegar a Alianza Lima lo tuvo feliz, luego pasó por una serie de problemas que lo afectaron a él y a su familia.

Gabriel Costa marcó 21 goles en 60 encuentros con Alianza Lima. (Foto: Agencias)

"Los primeros meses en Perú me rebotaba la pelota. 40.000 personas me chiflaban. Mi mujer no podía ir a la cancha porque era durísimo. Salimos campeones, de todas formas", aseveró Gabriel Costa en un reportaje con la revista "Garra".

El título al que se refirió Gabriel Costa fue a la Copa del Inca 2014. Para ese entonces, su nivel empezaba a tomar forma, pero la cúpula directiva de Alianza Lima no veía con buenos ojos su continuidad.

"Para el otro campeonato los dirigentes no me querían ni ver. El Topo me bancó a morir, pero me dijo que me quedaba un último partido. Llegué a casa y nos pusimos a llorar con mi señora; no sabíamos qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir, ella había dejado hasta su trabajo en Montevideo", remarcó.



Sporting Cristal, el último gran amor



De un momento a otro, la directiva de Alianza Lima dio marcha atrás en su decisión y optó por extender el vínculo de Gabriel Costa. El uruguayo no guardó rencor y escuchó la nueva oferta de los íntimos.

Quedó a gusto con la propuesta; estaba dispuesto a estampar nuevamente su rúbrica, pero apareció en el horizonte Sporting Cristal. El resto de la historia ya es conocida.

“Terminé yendo a Cristal en 2016 porque me llamó Mariano Soso, el técnico, un tipo que me llegó hasta adentro; con él me iba para la guerra. Es el técnico que quiero tener siempre. Yo estaba negociando con Alianza para renovar y Mariano me convenció: ‘Me voy contigo’, le dije”, aseveró Gabriel Costa.

Todo era felicidad y paz para Gabriel Costa cuando, de pronto, sufrió una severa lesión que lo terminó por quebrar sentimentalmente junto a su familia. Sporting Cristal no lo abandonó y le renovó inmediatamente su contrato, en gesto de solidaridad que quedó sellado en el corazón de hoy mediocampista uruguayo-peruano.

“Me dijeron que tenía como para ocho meses, lo que lloramos ese día. Le dije a Fernando Gilardi, que me ayudó en la recuperación, que iba a volver en cuatro meses para jugar las finales. Nació mi hijo Benicio y entendí que tenía que recuperarme por él también. Me apoyaron mucho en Cristal. A los cinco meses ya estaba jugando”, subrayó.

Hoy Gabriel Costa es el flamante refuerzo de Colo Colo, uno de los clubes más grandes e históricos de Chile. El 'Gabi' tendrá la misión de hacerse un nombre en suelo trasandino; aunque el ya sabe que es iniciar de cero en un país ajeno.