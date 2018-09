Gabriel Costa: “Sería lindo jugar y representar al Perú” | ENTREVISTA

Por: Marco Quilca León



Desde que se nacionalizó (en febrero de este año), Gabriel no solo se siente Costa, sino también sierra y selva. El volante uruguayo está a unos meses de cumplir cinco años de residencia en el Perú y de lograr su sueño de niño: defender los colores de una selección nacional. El destino no quiso que sea de su país natal, pero sí del que lo adoptó y recibió con los brazos abiertos.



—Con Horacio Calcaterra en la selección peruana, se habla mucho de tu posible llamado. ¿Cómo lo tomas?



Sería lindo jugar y representar al Perú, un país que me dio la posibilidad de crecer como futbolista y persona. De todos modos, sé que faltan algunos meses para que eso pueda ocurrir.



—¿Pero te ilusiona?



Por supuesto. Pero el que decide es el profesor [Ricardo Gareca]. Yo debo seguir haciendo las cosas bien dentro del campo. También quiero conseguir los objetivos que me propuse a principio de año, que es ganar el torneo nacional con Cristal.



—¿Ya no esperas un llamado de la selección uruguaya?



Tengo 28 años. Creo que si no me han llamado antes, es muy difícil que lo hagan ahora.



—Si llegas a jugar por la selección peruana y, por cuestiones de la vida, le anotas un gol a Uruguay, ¿lo celebras?



Eso es ir un poco más allá. Pero si me toca jugar por la selección peruana y le marco al país donde nací, obviamente que lo voy a festejar. Esto es fútbol.



—¿Tu hijo es peruano?



Sí, yo también me siento como uno.



—Hasta ahora se comenta tu paso de Alianza Lima a Sporting Cristal. ¿Fue difícil dejar el club que te trajo al Perú?



Yo siempre voy a estar agradecido con Alianza Lima porque me abrió las puertas para llegar al Perú y jugar por primera vez en el extranjero.



—¿Hay sentimientos encontrados cuando enfrentas a Alianza Lima?



No. Yo trato de hacer las cosas bien para que mi equipo gane. Yo el sentimiento lo siento por Sporting Cristal ahora y voy a defender los colores a morir.



—¿Qué diferencias encuentras entre el Gabriel Costa que jugaba por Alianza Lima y el de ahora?



Con el paso de los años adquieres madurez y experiencia. Cada temporada que pasé en el Perú fue diferente. En Alianza era joven. Ahora estoy más centrado y decido mejor algunas jugadas.



—Después de tres años defendiendo la camiseta de Sporting Cristal, ¿te sientes hincha del club?



Yo soy hincha de Peñarol [risas]. Me siento identificado con el club, sí. Por el tiempo de juego y porque me han tratado muy bien desde mi llegada y me han dado todo lo que he querido.



—Tu contrato termina a final de temporada. ¿Ya renovaste?



Aún no, pero tampoco es que esté desesperado por hacerlo. Estamos en conversaciones y ya hay un arreglo de palabra. Solo falta la firma.



—Si llega una oferta del extranjero, ¿te irías?



Hasta diciembre estoy con el club. No estoy pensando en irme ahora.



—Estás teniendo la mejor temporada de tu carrera. ¿La llegada de Mario Salas te ha repotenciado?





La llegada del profe ha potenciado a varios jugadores y uno de ellos soy yo. Me ha dado esa confianza que necesita un futbolista para rendir.