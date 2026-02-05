“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”: Gabriel Costa y su posible retiro del fútbol

Gabriel Costa, uno de los jugadores más recordados del fútbol peruano de la última década, sorprendió a los hinchas al publicar un mensaje cargado de emoción y agradecimiento a través de sus redes sociales tras su salida de Universitario de Deportes. Sus palabras hicieron un repaso sincero de su trayectoria en el país, destacando lo que significó vestir las camisetas de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario, los tres clubes más grandes del Perú en los que dejó huella durante su carrera.

En su extensa publicación, Costa escribió: “Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes”, resaltando el privilegio que representó para él defender esos colores y la importancia de cada etapa vivida. También recordó que con esos equipos experimentó “etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón”, destacando que los títulos obtenidos marcaron tanto su carrera profesional como su vida personal.

Más allá de los clubes, Costa también aprovechó para mencionar su paso por la Selección Peruana, un momento que considera uno de los mayores honores de su carrera. “Tener la oportunidad de representar a un país entero y disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar fue uno de los mayores honores de mi trayectoria”, escribió, subrayando la conexión que forjó con el país y su gente durante tantos años.

El cierre del mensaje fue lo que más llamó la atención de los aficionados, ya que muchos lo interpretaron como una posible despedida definitiva del fútbol peruano. “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente”, concluyó Costa, dejando abierta la posibilidad de nuevas etapas en su carrera, aunque dejando claro lo especial que fue su relación con el fútbol en el país.