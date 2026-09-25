Los actores argentinos Brian Caruso y Diego Vicos, recordados por sus personajes “Gamuza” y “Colo” en Cebollitas, sorprendieron con su visita a la casa de Alianza Lima antes de su esperado encuentro con los fanáticos en Lima.

¿Llegaron nuevos refuerzos a la casa blanquiazul? Los recordados “Gamuza” y “Colo”, personajes de la popular serie argentina Cebollitas, ya estuvieron en las instalaciones de Alianza Lima, generando curiosidad entre los hinchas y despertando recuerdos de una producción que marcó a toda una generación en los años 90.

Gamuza y Colo en Lima. Foto: @liveexperienceof/Instagram

La presencia de los actores argentinos Brian Caruso (“Gamuza”) y Diego Vicos (“Colo”) en la casa blanquiazul forma parte de su visita a Lima, donde se reencontrarán con los seguidores peruanos de la recordada serie.

¿Gamuza y Colo son los nuevos refuerzos de Alianza Lima?

La imagen de los recordados personajes en la casa de Alianza Lima puede generar más de una pregunta entre los hinchas: ¿qué hacen allí?, ¿llegaron para reforzar al equipo?

La respuesta está relacionada con la visita de ambos actores a la capital. Gamuza y Colo no llegaron como futbolistas para incorporarse al plantel blanquiazul, sino como parte de una actividad especial para los seguidores de Cebollitas.

Su paso por la casa aliancista permite además unir dos elementos que marcaron la infancia de miles de personas: el fútbol y la serie argentina que tuvo gran popularidad en América Latina.

Gamuza y Colo llegan a Lima para un Fan Fest de Cebollitas

Brian Caruso y Diego Vicos se presentarán este sábado 26 de septiembre a las 5:00 p.m. en el Multiteatro Movistar de Surco, donde participarán en un Fan Fest dedicado a Cebollitas.

El encuentro está pensado para que los fanáticos puedan volver a conectar con la serie y conocer personalmente a quienes interpretaron a dos de sus personajes más recordados.

Gamuza y Colo visitaron Alianza Lima y desataron la nostalgia. Foto: @liveexperienceof/Instagram

Durante la actividad, los actores compartirán historias y anécdotas de las grabaciones, además de tomarse fotografías con los asistentes.

Las entradas para el evento están disponibles a través de Teleticket y la boletería del teatro.

¿Quiénes son Gamuza y Colo de Cebollitas?

“Gamuza” y “Colo” fueron dos de los personajes que quedaron en la memoria de los seguidores de Cebollitas, serie argentina que se convirtió en uno de los programas infantiles vinculados al fútbol más recordados de los años 90.

La producción seguía las historias de un grupo de chicos unidos por su pasión por el fútbol, combinando partidos, amistad, rivalidades y situaciones propias de la infancia.

Con el paso de los años, la serie mantuvo un importante recuerdo entre quienes crecieron viéndola, especialmente en Argentina y otros países de América Latina, incluido el Perú.

Una visita que mezcla fútbol y nostalgia

La llegada de Caruso y Vicos a la casa de Alianza Lima añade un componente especial a su visita a nuestro país. Los actores que alguna vez fueron reconocidos por jugar y vivir historias alrededor del fútbol en la ficción ahora aparecen vinculados a uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano.

Así, lo que a primera vista podría parecer la llegada de dos inesperados “refuerzos” blanquiazules termina siendo un reencuentro con la nostalgia de una generación que creció entre Cebollitas, goles y recuerdos de los años 90.

Este sábado 26 de septiembre, “Gamuza” y “Colo” tendrán la oportunidad de reencontrarse con esos fanáticos en un evento que busca recuperar parte de la magia de aquella recordada serie.

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