Los recordados “Gamuza” y “Colo” de Cebollitas ya estuvieron en la casa de Alianza Lima. Foto: @liveexperienceof/Instagram
Los recordados “Gamuza” y “Colo” de Cebollitas ya estuvieron en la casa de Alianza Lima. Foto: @liveexperienceof/Instagram
Por Redacción EC

Los actores argentinos Brian Caruso y Diego Vicos, recordados por sus personajes “Gamuza” y “Colo” en Cebollitas, sorprendieron con su visita a la casa de Alianza Lima antes de su esperado encuentro con los fanáticos en Lima.

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