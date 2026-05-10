Este inicio de semana, Deportivo Garcilaso se enfrentará a Alianza Atlético por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos equipos intentarán llevarse los puntos del encuentro. Consulta detalles de la transmisión del partido y conoce cómo seguirlo en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético por la fecha 14 del Torneo Apertura?

El partido entre Garcilaso y Alianza Atlético está programado para el lunes 11 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético por la fecha 14 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026