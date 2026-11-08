Este fin de semana, Deportivo Garcilaso jugará contra Comerciantes Unidos por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Garcilaso llega a esta penúltima fecha tras ganarle a UTC Cajamarca (3-2). Por otro lado, Comerciantes Unidos obtuvo un empate con ADT (2-2). Consulta en la siguiente nota la previa, el horario y más detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde ver Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos se juega este domingo 8 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

Francisco Arancibia. (Foto: Deportivo Garcilaso)

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 p.m

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos en vivo por TV?

La transmisión del partido de Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.