Gareth Bale, exfutbolista y campeón de cinco Champions League con el Real Madrid, se refirió públicamente a la reciente salida de Xabi Alonso como entrenador del club blanco y entregó una autocrítica sobre lo que se necesita para triunfar en la casa merengue. El galés, que actualmente trabaja como comentarista en la televisión, opinó que más allá de la táctica, lo que realmente exige el Real Madrid es una gestión eficaz del vestuario ante la presencia de múltiples estrellas que pueden definir partidos por sí solas.

Durante una transmisión de TNT Sports desde el Tottenham Hotspur Stadium, Bale defendió la calidad de Alonso como entrenador, destacando su trabajo previo en el Bayer Leverkusen y los títulos que logró. Sin embargo, recalcó que en el contexto del Real Madrid “no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor”, haciendo referencia a la dificultad de manejar egos, expectativas y personalidades dentro de un plantel repleto de figuras.

La reflexión de Bale se enmarca en el debate que ha generado la destitución de Xabi Alonso, quien dirigió al primer equipo blanco en los últimos meses antes de ser reemplazado por Álvaro Arbeloa. Aunque su paso por el banquillo terminó abruptamente, figuras cercanas al fútbol señalan que la rapidez de los cambios en el Real Madrid responde a la exigencia constante de resultados y al desafío que representa imponer una filosofía de juego en un vestuario tan competitivo.

Las palabras de Bale han sido comentadas en distintos medios deportivos, donde se destaca que entrenar al Real Madrid no sólo implica conocimientos tácticos, sino también capacidad para manejar un grupo de superestrellas. Para el exdelantero galés, esta mezcla de habilidades es clave para sostenerse en uno de los clubes más exigentes del mundo, donde los resultados rápidos y la convivencia con figuras de alto perfil son parte de la cotidianidad.