“Tenemos que tomarnos las fotos rápido, tenemos que ir a dos sitios más en el único día que nos han dado libre”, nos respondió uno de los futbolistas Sub 20, que fue sparring de la selección peruana de mayores en el Mundial de Rusia 2018. Estábamos en la Plaza Roja de Moscú, ese emblématico centro de emociones para la hinchada peruana, que meses después ganó su propio campeonato del mundo. La concentración era estricta y solo hubo 24 horas para tomarse fotos con esa escenografía tan clásica y moscovita. Solo mediodía de recorrido por la ciudad y casi un mes de concentración. Las posibilidades de que un deportista conozca a profundidad los lugares que visita en medio de una competencia son mínimas. Casi nulas.

“George Forsyth conoce el Perú porque fue arquero de Alianza Lima”, dijo hace dos semanas Patricia Arévalo, candidata a la vicepresidencia del partido Victoria Nacional, en un debate transmitido por La Repúbica TV. En este informe intentaremos explicar las distancias que existe entre la gira internacional o interprovincial de un atleta con el auténtico recorrido a las profundidades de un país.

En los quince años que tuvo Forsyth, hoy candidato presidencial por Victoria Nacional, como arquero profesional recorrió más de 20 ciudades. Eso parece respaldar lo afirmado por Arévalo, sin embargo es importante entender cómo es el régimen de un viaje de delegación deportiva. Lo más importante aquí es entender lo que se le llama “concentración rígida”. Los viajes interprovinciales de un club de fútbol profesional no superan los tres días. Y en esas 72 horas, las únicas dos salidas son para el día de entrenamiento previo (léase reconocimiento de campo) y para el día del partido que, en su gran mayoría de casos, se disputan en estadios ubicados en los centros de cada provincia. Es decir, el contacto con el Perú profundo es mínimo. El 90% del tiempo en este tipo de viajes, un deportista los transcurre en el cuarto de un hotel.

“Realmente conocer el Perú no lo creo. Los estadios y coliseos están en las ciudades. En Cusco o Arequipa por ejemplo. Yo vivo en Arequipa y te estoy hablando ahora desde el Pedregal, voy a ir a Majes, a Mollendo, ahora sí estoy recorriendo el Perú profundo, algo que no pude hacer cuando fui voleibolista. Hay muchas carreteras muy incompletas y poco desarrollo. Los deportistas no hemos recorrido el Perú profundo. Siempre nos toca ir a las ciudades principales. En cualquier evento estamos en concentraciones, duermes, entrenas, charlas técnicas, no hay tiempo de conocer nada”, dice Diana González, ex seleccionada de vóley femenino, quien hoy es candidata al Congreso en Arequipa por el partido Avanza País.

Para González, lo que debe hacer Forsyth es asumir que no conoce el Perú y que debe comenzar desde cero en ese recorrido. “En el ideario de Avanza País tenemos al deporte como un motor de desarrollo, por eso es importante conocer y promover la descentralización. El deporte hoy es un complemento de la formación de todas las personas y sigue siendo vital en estos tiempos. Yo me siento en deuda con el país porque gracias al deporte pude obtener una educación de primer nivel”.

De las más de 20 ciudades recorridas por Forsyth como parte del plantel de un club profesional, solo dos aparecen en la lista elaborada por el Instituto de Estadística e Informática INEI el año pasado: Cusco y Huánuco. Sin embargo, en estas dos localidades los estadios (Garcilaso de la Vega y Heraclio Tapia) están en zonas céntricas. Ambos recintos a menos diez minutos desde sus respectivas Plazas de Armas. La región con menos ingresos mensuales, según el INEI, es Huancavelica que no ha tenido equipos de Primera División durante la etapa de Forsyth como golero profesional.

-Estadios céntricos-

Hicimos el repaso de todas las temporadas de George Forsyth como futbolista profesional y pudimos encontrar muy pocos partidos jugados fuera de los centros de las ciudades. Una plaza difícil que siempre mencionan los futbolistas de los años noventas fue Cerro de Pasco. Allí, el club Unión Minas sacaba provecho de sus más de cuatro mil metros de altura. Sin embargo, en el 2001, cuando Forsyth recién era incluido en el plantel principal blanquiazul, el club pasqueño decidió cambiar de localía. El partido entre Unión Minas y Alianza Lima, jugado el 20 de mayo del 2001, se disputó en Huancayo, en el céntrico estadio del mismo nombre.

En el 2016, en su última temporada como profesional, Forsyth sí pudo conocer con un poco más de precisión las profundidades del norte peruano. Ese año, el ex alcalde de La Victoria llegó hasta Bernal para la victoria 2-1 ante La Bocana, a Cutervo para la caída por el mismo marcador frente a Comerciantes Unidos y Bellavista, en la caída por goleada 4-0 con Alianza Atlético. Eso sí, en estas tres localidades, el plantel de Alianza Lima solo pasó algunas horas. El hospedaje y punto de retorno fue en el centro de Piura. Ese mismo itinerario lo cumplió Forsyth cuando visitó Sullana para visitar a Alianza Atlética. Es media de recorrido en auto desde Piura hasta Sullana.

-Otros lugares-

Algo similar con Sullana ocurrió entre el 2011 y 2014, cuando dos equipos de Moquegua, Cobresol y San Simón, jugarán en Primera División. Los equipos solo se dirigían a esta ciudad el mismo día del partido y concentraban en Tacna.

En el 2009, Sport Áncash recibió a Alianza Lima, con Forsyth en el plantel, en el estadio Gerardo Lara de Caraz. Para el 2010 y el 2013, el ex golero transitó por unas horas (viajes del mismo día ida-vuelta) la ciudad de Huacho para enfrentar a Total Chalaco y Pacífico, respectivamente. Moyobamba, la casa del descendido Unión Comercio, recibió cuatro veces a Forsyth: en el 2011 (empate 0-0), en el 2013 (triunfo de UC por 2-1), en noviembre del 2014 (victoria 1-0 de AL y en el 2016 (goleada íntima por 3-0).

“Cuando eres futbolista profesional lo máximo que puedes conocer una ciudad es su Plaza de Armas. A los jugadores a veces nos mandan a caminar por ahí por una hora, un día antes de los partidos. Pero no hay más. Me ha tocado jugar en Bernal, en Chongoyape, en Cutervo y solo pasas allí horas. Incluso en Moquegua, a lo mucho puedes dormir una noche allí y luego te vas a Tacna”, nos responde Manuel Ugaz, ex futbolista y hoy candidato en Trujillo por el partido Renovación Popular.

Manuel Ugaz ya empezó su campaña en el norte del país por el partido Renovación Popular. (Foto: Instagram).

Para Ugaz, no solo es importante haber viajado mucho sino haber conocido desde muy cerca la pobreza del país. “Yo también he viajado por el fútbol, pero mi motivación política es haber nacido en un pueblo joven, en haber conocido desde cerca las carencias. Empecé a jugar fútbol en un campo de tierra. Si pude llegar a ser futbolista profesional fue por mi esfuerzo y, sobre todo, por el apoyo de mi familia. Para esos niños quisiera trabajar y proponer reformas. El mensaje que estamos llevando es que el deporte es salud y educación. Un deportista más es un delincuente menos”, nos dice el ex lateral derecho.

Es cierto que George Forsyth llenó su registro de millas de vuelos durante casi 15 años como arquero profesional en el fútbol peruano. Pero los verdaderos problemas del país difícilmente se pueden conocer desde la concentración de un club en un hotel céntrico. Mucho menos solo caminando por la Plaza de Armas y viendo las calles desde el bus interprovincial que te lleva a un estadio. Esa es una realidad que el ex arquero no podrá atajar.

