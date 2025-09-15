George Forsyth, futbolista retirado que vistió las camisetas de Alianza Lima y la selección peruana, empresario y político, llegó hasta el Vaticano para visitar al Papa León XIV.

A través de las redes sociales, se dufundieron algunas imágenes de este encuentro, en el que aprovechó para obsequiarle la camiseta del club de La Victoria con el nombre del Sumo Pontífice.

Como se recuerda, el líder de la Iglesia Católica estuvo de cumpleaños el último domingo. Cumplió 70 años y lleva poco más de cuatro meses en el cargo.

🇻🇦🇵🇪⚪️🔵 George Forsyth, exarquero peruano, viajó a Ciudad de Vaticano y obsequió una camiseta de Alianza Lima con el dorsal y número del Papa León XIV, como regalo de cumpleaños. pic.twitter.com/76LcJVIAT5 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 15, 2025

León XIV, de nacionalidad estadounidense, vivió largos años en Perú, por lo que también cuenta con DNI peruano.

Pese a no tener algún hincaje marcado por algún club peruano, ya ha recibido también ha firmado la camiseta de Universitario días atrás.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.