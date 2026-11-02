La derrota ante Universitario de Deportes no fue el único motivo de preocupación para Gerardo Ameli. Después de caer por 3-1 frente al equipo de Fabián Bustos en Trujillo, el entrenador de Atlético Grau volvió a cuestionar la organización del campeonato peruano y las constantes modificaciones en el calendario del Torneo Clausura. El técnico argentino expresó su incomodidad por las reprogramaciones y consideró que estas generan diferencias entre los equipos a la hora de afrontar sus respectivos compromisos.

“Algo que lo decía el otro día, que no me gusta tanto, lo digo como comentario y no como excusa, es que cambien las reglas en medio del torneo y el fixture. Hay equipos que llegan más descansados que otros y se acomode el fixture para lo que le conviene a uno y le perjudique a otro ”, manifestó Ameli tras el encuentro ante los cremas. El estratega dejó en claro que sus palabras no buscaban justificar la derrota, sino poner nuevamente sobre la mesa una situación que considera perjudicial para la competencia.

Las modificaciones en el calendario del Clausura han generado distintas complicaciones para los clubes, que deben reorganizar sus trabajos y planificar la recuperación de sus futbolistas en función de las nuevas fechas.

Para Ameli, esta situación termina afectando la igualdad deportiva, pues algunos equipos pueden contar con más días de descanso que otros antes de disputar sus partidos. Su reclamo apunta a la necesidad de mantener una programación que no termine favoreciendo ni perjudicando a determinadas instituciones.

En cuanto a la campaña de Atlético Grau, el conjunto piurano atraviesa un Torneo Clausura irregular. Actualmente ocupa el undécimo lugar de la tabla con 18 puntos en 15 partidos disputados. Mientras tanto, en la clasificación acumulada, los norteños se ubican en la casilla 14 con 34 unidades, por lo que necesitan sumar en las últimas jornadas para mejorar su posición y cerrar la temporada de la mejor manera posible.

El próximo desafío de Atlético Grau será ante Cusco FC, este viernes 5 de noviembre, desde las 3:00 p.m., en Trujillo, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El equipo de Gerardo Ameli buscará recuperarse de la caída frente a Universitario y volver a sumar en casa, en una recta final del campeonato en la que cada punto será importante para sus aspiraciones.

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