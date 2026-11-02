Gerardo Ameli, entrenador de Atlético Grau. (Foto: Club Atlético Grau)
Gerardo Ameli, entrenador de Atlético Grau. (Foto: Club Atlético Grau)
Por Redacción EC

La derrota ante Universitario de Deportes no fue el único motivo de preocupación para Gerardo Ameli. Después de caer por 3-1 frente al equipo de Fabián Bustos en Trujillo, el entrenador de Atlético Grau volvió a cuestionar la organización del campeonato peruano y las constantes modificaciones en el calendario del Torneo Clausura. El técnico argentino expresó su incomodidad por las reprogramaciones y consideró que estas generan diferencias entre los equipos a la hora de afrontar sus respectivos compromisos.

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