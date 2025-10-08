Universitario tiene todo para coronarse como campeón nacional por tercer año consecutivo, pero desde muchos frentes se ha cuestionado cierto beneficio en cuanto a las localías de algunos clubes en la Liga 1 Te Apuesto.

Por ejemplo, Alianza Atlético, que juega de local en Sullana, tanto frente a la ‘U’ como Alianza Lima, llevó su localía hasta el Estadio Mansiche de Trujillo, cosa que no pasó con el resto de sus partidos.

Al respecto, el entrenador Gerardo Ameli fue enfático en confirmar que planificó la temporada con esta información que le fue proporcionada desde inicios de año.

“Nosotros ya sabíamos las condiciones de que con la ‘U’ y Alianza no jugábamos en el Campeones del 36 y que íbamos a jugar en Trujillo porque el estadio no da para recibir tanto público”, dijo en declaraciones al podcast ‘Los Reba’.

“Entiendo por otra parte que el club necesita recaudar y esa recaudación sirve para que nosotros mejoremos la logística, cosas del predio, nuestros jugadores y trabjadores del club cobren el salario al día”, añadió.

Solo hace algunas semanas, Universitario venció 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo, sumando así puntos clave para consolidarse en el primer lugar del Torneo Clausura.

