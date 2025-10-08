El entrenador de Alianza Atlético dijo que tenía conocimiento de esto desde enero, por lo que no le generó ninguna sorpresa.
El entrenador de Alianza Atlético dijo que tenía conocimiento de esto desde enero, por lo que no le generó ninguna sorpresa.
Redacción EC
Redacción EC

tiene todo para coronarse como campeón nacional por tercer año consecutivo, pero desde muchos frentes se ha cuestionado cierto beneficio en cuanto a las localías de algunos clubes en la .

LEE TAMBIÉN: Jean Ferrari descarta a Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección peruana

Por ejemplo, Alianza Atlético, que juega de local en Sullana, tanto frente a la ‘U’ como Alianza Lima, llevó su localía hasta el Estadio Mansiche de Trujillo, cosa que no pasó con el resto de sus partidos.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Al respecto, el entrenador Gerardo Ameli fue enfático en confirmar que planificó la temporada con esta información que le fue proporcionada desde inicios de año.

MIRA: Jean Ferrari sobre elección del nuevo entrenador: “He tenido un viaje a Argentina y Brasil para tener entrevistas con algunas personas”

“Nosotros ya sabíamos las condiciones de que con la ‘U’ y Alianza no jugábamos en el Campeones del 36 y que íbamos a jugar en Trujillo porque el estadio no da para recibir tanto público”, dijo en declaraciones al podcast ‘Los Reba’.

“Entiendo por otra parte que el club necesita recaudar y esa recaudación sirve para que nosotros mejoremos la logística, cosas del predio, nuestros jugadores y trabjadores del club cobren el salario al día”, añadió.

Solo hace algunas semanas, Universitario venció 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo, sumando así puntos clave para consolidarse en el primer lugar del Torneo Clausura.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC