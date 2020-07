En el año 2010, Alianza Lima perdió la oportunidad de pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores. El cuadro blanquiazul se encontraba ganando 2-1 y estaba logrando la clasificación, pero en la última parte del encuentro llegó el gol de Universidad de Chile cuando se cobró posición adelantada, aunque luego se validó la acción. El cuadro chileno era dirigido por Gerardo Pelusso, ex técnico de los ‘grones'. Desde aquella noche, surgió la polémica que 10 años después no deja de ser noticia.

“En el primer gol que nos hacen, nuestro arquero Miguel Pinto se tira y saca la pelota. Fue dudoso ese gol y el asistente estaba delante de nosotros. Para mí, el balón no había entrado, pero cuando se da la jugada donde anotamos, que es gol nuestro, el asistente levanta la bandera y entonces ya me estaba choreando dos tantos. No me callé y se armó un lío. Yo le dije que si anula el gol, acá nos matan a todos y por eso baja el banderín. Fue na frase, que los que hemos jugado al fútbol, lo hemos hecho toda la vida”, declaró Gerardo Pelusso en el programa ‘Negrini lo sabe'.

El nombre de Pelusso en Perú se convirtió en síntoma de polémica. Hablar del encuentro con la Universidad de Chile es volver al 2010 cuando el equipo de Alianza Lima demostró capacidad de poder avanzar lejos en la Copa Libertadores, pero un error lo dejó afuera.

“Mucha gente me hizo la cruz para toda la vida en Perú. La jugada fue clara, en un gol que hicimos nosotros en el último minuto. Teníamos al asistente cerca y por eso fuimos a reclamarle. Yo trabajaba para U. de Chile y era obvio que tenía que defender. Lo que pasa que el presidente de Alianza Lima (Guillermo Alarcón), cuando llegó a Perú, me hizo culpable de toda la situación para derivar la atención de otro lado”, agregó el técnico.

