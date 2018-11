Gerente de Alianza Lima: “Solo pensamos en el título y en que Pablo Bengoechea se quede”

El jueves pasado hubo una última reunión informal entre Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, y Gustavo Zevallos, gerente del cuadro íntimo. Todavía no se ha establecido ningún tipo de negociación (van a esperar el desarrollo de los Play Off en el torneo local), sin embargo el mencionado directivo hizo público el deseo que existe en La Victoria para que Bengoechea se quede.

"Se están diciendo muchas cosas. Lo concreto en Alianza Lima es que solo pensamos en el título y en que Pablo Bengoechea se quede. Hay buena voluntad por ambas partes", dijo Zevallos.

Los principales motivos que han encontrado en Alianza para buscar la permanencia de Bengoechea, por una tercera temporada más, son los buenos resultados deportivos del club en el torneo local (título y semifinales este año) y el liderazgo que ha establecido "El Profesor" dentro del grupo de jugadores.

Lo único que ha alejado a Bengoechea de la continuidad es un tema familiar que ya se ha informado en otros medios. La madre del ex capitán uruguayo tiene 80 años y vive en Rivera, a 600 kilómetros de Montevideo. Ella no tiene ningún ánimo de mudarse y eso ha preocupado en los últimos meses al charrúa.

Sin embargo, desde la misma familia de Bengoechea existe el apoyo para que él permanezca un año más en el Perú. "Qué lindo sería para Alianza Lima y para mi gestión que Pablo Bengoechea permanezca por tercer año consecutivo. Eso no es usual en un club grande del Perú, aquí no campeonas y te despiden rápido. Hay que apostar por una orientación", continuó Zevallos.

Más allá del tan comentado estilo de juego, la actual directiva blanquiazul asume su inclinación por el resultado. Y Bengoechea, críticas aparte, ha logrado resultados sobresalientes al menos en el campeonato local.

Sobre informaciones de la llegada de currículums de técnicos extranjeros y nacionales, Zevallos no negó que existan esas iniciativas aunque prefirió no hacer alguna mención. Eso sí, este Diario pudo averiguar que dentro de los nombres más destacados en esta lista de nombres que han aterrizado en La Victoria están el argentino Daniel Passarella y un ex técnico de selecciones de Ecuador.