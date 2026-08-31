Por Jean Pierre Maraví Coppa

La vuelta de Germán Carty al fútbol profesional tiene un significado especial. El histórico delantero de Cienciano, protagonista de una de las páginas más importantes del fútbol peruano con el título de la Copa Sudamericana 2003, decidió aceptar un nuevo desafío y se incorporó a Juventud Huracán de Supe para disputar la Liga 3: debutó en la derrota 1-0 ante Universitario. Esta vez, además, lo hará bajo la dirección técnica de Alessandro Morán, quien fue su compañero en aquella recordada generación del cuadro cusqueño.

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