La vuelta de Germán Carty al fútbol profesional tiene un significado especial. El histórico delantero de Cienciano, protagonista de una de las páginas más importantes del fútbol peruano con el título de la Copa Sudamericana 2003, decidió aceptar un nuevo desafío y se incorporó a Juventud Huracán de Supe para disputar la Liga 3: debutó en la derrota 1-0 ante Universitario. Esta vez, además, lo hará bajo la dirección técnica de Alessandro Morán, quien fue su compañero en aquella recordada generación del cuadro cusqueño.

En conversación con El Comercio, Carty cuenta cómo nació esta oportunidad, qué significa reencontrarse con Morán desde una nueva faceta y qué espera aportar a un plantel con jugadores jóvenes. El experimentado atacante también habla de sus sensaciones al volver a los entrenamientos, sus proyectos a futuro y la motivación que lo llevó a ponerse nuevamente los chimpunes para disfrutar, una vez más, de aquello que considera su gran pasión: el fútbol.

—Sobre su regreso y Juventud Huracán de Supe, Germán, ¿qué significa para ti volver a estar vinculado directamente al fútbol y hacerlo ahora de la mano de Alessandro Morán en Juventud Huracán de Supe?

Significa mucho porque hay sentimientos encontrados y situaciones que se van a presentar en mi vida cotidiana y quiero experimentar esa sensación de volver al futbol profesional , por otra parte sentirnos bien Alessandro Morán y yo en situaciones que nos permita disfrutar del momento que ambos estamos pasando.

—Después de tantos años de carrera, ¿qué te motivó a aceptar este nuevo desafío y qué encontraste en el proyecto de Juventud Huracán?

Este desafío me motivó para el tema del récord y experimentar situaciones inéditas aprovechando esta oportunidad.

—¿Cómo nació esta posibilidad con Alessandro Morán? ¿Fue una conversación entre dos amigos y compañeros de aquella época de Cienciano?

La posibilidad nació desde el año pasado me comentó Alessandro que el presidente del club estaba interesado en mi persona y él también en ese momento no podía porque estaba trabajando en otro club de la liga 1 como asistente y por supuesto este año se dio nuevamente la oportunidad y ahora si se concretó.

—Alessandro Morán fue compañero tuyo en aquel Cienciano campeón de la Sudamericana. ¿Qué significa reencontrarte con él ahora en otra faceta del fútbol?

Estamos contentos él de tenerme como jugador y yo tenerlo como entrenador , es una experiencia fabulosa e increíble.

—¿Qué le puedes aportar hoy a un grupo de jugadores jóvenes que quizá crecieron escuchando hablar de aquel Cienciano de 2003?

Aportar toda mi experiencia como jugador y darles consejos.

—¿Qué te dice ver que jugadores que compartieron aquella generación histórica todavía siguen ligados al fútbol?

Que en la vida hay que disfrutar de lo que más te gusta simplemente dejarte llevar por la pasión.

—¿Este regreso lo tomas como una última etapa vinculada al fútbol o sientes que todavía tienes muchos proyectos por desarrollar?

Si, muchos proyectos para desarrollar , pero hoy vivir mi presente como jugador profesional nuevamente y disfrutar los momentos.

—¿Qué le estás diciendo a los jóvenes de Juventud Huracán cuando les hablas de sacrificio, disciplina y de perseguir un sueño en el fútbol?

Que con sacrificio y disciplina se llega lejos y alcanzas tus objetivos, es la única manera de conseguir tu sueño. Y en la parte física es importante estar bien ya que te da soporte emocional.

/ DOBLE A EVENTOS

—Físicamente siempre para bien, ¿pero que sentiste con volver a entrenar, ver el camerino y como será cuando juegues nuevamente ?

Sentí mucha alegría de volver a entrenar de estar a lado de compañeros y cuando vuelva a jugar será maravillosa esa sensación.

—Solo este 2026 jugaras Liga 3 o buscarás jugar un par de años mas ?

Por ahora quiero disfrutar donde el club que estoy y que me dio la oportunidad de volver al futbol profesional y estar a la altura de las circunstancias.

—¿Que estabas haciendo antes de volver a jugar liga 3?

Estaba como asistente técnico en el equipo de Juan Pablo ll liga 1 (el año pasado).

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