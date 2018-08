"Germán Denis: la pinta es lo de menos", por Arturo León

A finales de los 2000 era imparable. El apodo de ‘Tanque’ le quedaba a la perfección. Su 1,83 m de estatura le permitía moverse con fluidez en el área y fuera de ella. Buscaba espacios, se recogía, apoyaba y anotaba. Físicamente siempre fue fornido, lo que le permitía ser potente. Chocaba y ganaba a sus defensores. Contaba con la velocidad necesaria.

Encima su promedio goleador era tan bueno como los ‘killers’ de Europa. Tanto así que se fue al Napoli, nada menos. No brilló, pero se fue cinco temporadas al Atalanta, donde fue figura. Sus buenas actuaciones como ‘9’ puro le permitieron llegar a la selección de Argentina y no para jugar amistosos. Su debut en Eliminatorias fue en el 2007.

Pero claro, ese es el Germán Denis de hace muchos años atrás. El delantero, que será presentado hoy por Universitario de Deportes, vive un presente totalmente distinto. Creció, como todos, y tiene casi 37 años (los cumple en setiembre).

La temporada pasada jugó en Lanús, equipo de aceptable nivel que suele pelear por la clasificación a torneos internacionales, pero desde inicios de mayo que no entra a un campo de fútbol. No al menos para disputar un partido profesional. Entiendo que físicamente está OK, pero a menos que lleve una vida similar a la de Cristiano Ronaldo, Denis no debe estar al 100%. Y no sé si es un lujo que Universitario se puede dar. Eso por un lado.

Con respecto a su actualidad como goleador, los números de Denis no son esperanzadores. Menos para un equipo como la ‘U’ que está necesitado de un atacante que no desaproveche una sola oportunidad en el área. La última vez que el delantero argentino anotó fue el año pasado y en el mes de setiembre. Está a unas semanas de cumplir un año sin marcar.

Por su pasado reciente, Denis tiene pinta de que será un paquete. Pero en el fútbol peruano muchas veces la pinta es lo de menos. Cualquiera que revise su trayectoria –de hecho, esta sería la primera vez que Germán Denis juegue en un equipo de Primera División fuera de Argentina e Italia–, los equipos en los que jugó y la cantidad de goles que anotó, tiene derecho a pensar que aquí se va a “pasear”. No es por desmerecer nuestro fútbol, pero ya ha sucedido antes.

Lionard Pajoy, que a diferencia de Denis no contaba con una trayectoria reconocida, llegó al Perú sin haber anotado más de 14 goles (en 87 partidos) en sus tres clubes anteriores. En el Perú anotó 48. Pero también está Juan Pablo Pino, ex Mónaco, Galatasaray, etc., que resultó ser un fiasco en Universitario.

A los hinchas cremas solo les queda esperar que la trayectoria de Germán Denis se imponga a su dudoso nivel reciente. Que sea el goleador que necesita Córdova para intentar ganar el Torneo Clausura y no un dolor de cabeza.