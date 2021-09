Conforme a los criterios de Saber más

Cuando tenía la pelota pegada al pie, amagaba a sus rivales en búsqueda del gol y sin temor al puntapié. Alejado de las canchas hace tres décadas, todavía pide balón y sale jugando sin miedo. A sus 67 años, ya no intentan frenarlo a punta de pierna fuerte, sino de críticas a través de una nueva tribuna, las redes sociales. Sin embargo, Germán Leguía, ex selección peruana y Universitario de Deportes, no tiene reparos en hacer frente a las polémicas sobre el clásico rival y sobre la difícil situación de la Federación Peruana de Fútbol.

“Mi lucha es contra Gremco, ya falta poco para sacarlos de Universitario”, confiesa con cierto sarcasmo. Aunque al ser consultado sobre la realidad futbolística del equipo crema, el ex mundialista no destapó la olla. Eso sí, compartió los cuestionamientos de Álvaro Barco al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, imposibilitado por el TAS para ser reelecto en su cargo. Es más, eligió a Juan Carlos Oblitas como el candidato idóneo para asumir las riendas del fútbol peruano.

-Dos partidos, un triunfo y una derrota en la era Gregorio Pérez. ¿Qué necesita la “U” en los seis partidos que restan de la Fase 2?

Gregorio Pérez no tiene nada que ver, el tema es lo que dejó Ángel Comizzo. Desastrosamente no se puede contratar jugadores, hay deudas por todos lados, todo eso golpea en los jugadores. Encima dejaron deudas, al mismo Comizzo, y a un montón de gente, ya lo dijo Jean Ferrari. Esto no es de hace un mes, sino del año pasado. Con jugadores que no dieron confianza, un año y medio de crisis no se puede resolver en una semana, es imposible. En lo futbolístico, el penal cobrado ante Municipal fue injusto, luego hubo otro que no cobraron a favor, el árbitro fue un desastre.

-¿Qué es lo inmediato por mejorar?

A Gregorio Pérez y a Jean Ferrari sería difícil apretarlos, sería una maldad, pues no son los culpables de la pandemia de Gremco. Lo que hicieron con la “U” fue un crimen. La “U” saldrá adelante, y ahora con el “Puma” y “Cuto”, ellos ayudarán mucho al club.

-¿Jean Ferrari, como administración provisional en Universitario, te ha propuesto un cargo gerencial?

No. Mi idea es sacar a Gremco definitivamente, luego buscar inversionistas para que compren la deuda a la Sunat, eso no lo puedes hacer por dentro. Universitario tiene que volver a ser un club societario, de la gente que ha invertido, como es Alianza. Ya falta poco para sacar a Gremco, hay gente que está muy interesada en hacer lo mismo en la “U” que en Alianza. La idea también es demostrar que la deuda con la Sunat es inflada.

Germán Leguía pide paciencia para el nuevo técnico, Gregorio Pérez, y para la administración de Germán Leguía. (Foto: GEC).

-¿Tu deseo es que Universitario sea gobernado a través de sus socios?

Como toda la vida. La “U” tiene Campo Mar, Monumental, “Lolo” Fernández, se puede hacer dinero como institución privada, concesionar, hacer mil cosas. Campo Mar tiene 53 mil hectáreas, en la explanada del Monumental, hay otras diez mil hectáreas. Al que invierta sabe que se le va a devolver el dinero, y puedes tener cincuenta mil socios. Los socios deben volver a ordenar a Universitario. El “Lolo” debe estar abierto a la gente, Campo Mar con campeonatos, un club de primera. Cuando vino Gareca y lo llevé a las tres sedes, me preguntó: “¿de verdad ustedes tienen deudas? No lo puedo creer”. No hay que ser especialista para saber que la “U” se puede levantar con 53 mil hectáreas.

-El “Puma” Carranza, Juan Manuel Vargas, Luis Guadalupe, todos ellos tendrán cargos deportivos en Universitario. ¿Qué opinas?

El club tiene que volver a los que con su vida futbolística hicieron mucho por la “U”. No esperar a un “Lolo” enfermo para hacerle un homenaje, lo que se hace, se debe hacer en vida y lo mejor es que trabajen en el club. Los futbolistas representativos deben estar en el club.

-Te saco de contexto. ¿Qué opinión sobre el comentario de Hernán Barcos que involucró a Aldo Corzo?

Él (Hernán Barcos) debió decir solo que Mora merecía selección y punto, no mencionarlo a Corzo. Él puede decir que Mora ha mejorado, como comentario, pero fue una desatinada terrible. Es el problema de estar todo el día en las redes, como si fueran periodistas. Mira lo que sucedió entre el “Chorrillano” (Palacios) y (Renato) Tapia, en Twitter. Siempre hay que declarar lo necesario, demasiadas redes sociales.

Germán Leguía domina el balón durante partido entre las selecciones de Perú y Polonia en el marco del Mundial España 82. Foto: Jorge Ángulo/ GEC Archivo Histórico

-¿Usas redes sociales?

Hasta ahora no tengo nada. Yo siempre declaro, normal, pero no con ese tema de redes. A mí no me gusta.

-Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, dijo que un revendedor de entradas, por Agustín Lozano, no puede ser presidente de la FPF...

Todo los planes que han hecho es para que nadie se pueda presentar a las elecciones. A Juan Carlos Oblitas le han dicho que debe tener tres años como dirigente. Ya salió todas las cosas que han hecho, ese Alejandro Domínguez (por el presidente de Conmebol) tiene que renunciar. Es una barbaridad. Esperemos que ahora reaccionen acá, y hagan unos estatus para poder presentarse como candidato a al presidencia de la Federación los que tienen experiencia. El fútbol está hecho un desastre.

-¿En algún momento, te animarías a postular a la presidencia de la FPF?

A mí me gusta el fútbol, sí estar en el grupo, no como presidente de la Federación.

-¿A quién postularías?

Juan Carlos Oblitas debería ser el presidente de la Federación. Es el mejor. Él que hizo caminar a la selección como una isla. Podría estar Álvaro Barco y el abogado Julio García en la comitiva, los que han luchado contra la Federación.

-Perú-Chile, el próximo 7 de octubre. ¿Cómo avizoras ese encuentro?

Hay que apoyar a los muchachos, cabeza fría. Ojalá que Aquino y Zambrano se den cuenta de lo que están perdiendo. Solo queda seguir confiando en los chicos que nos llevaron a un Mundial. Ganando a Chile y Bolivia estaremos otra vez en la pelea de los cinco primeros en las Eliminatorias.

-Emotivo el homenaje de Universitario de Deportes a Percy “Trucha” Rojas....

Está mejorando. Es un tipo de primera, un deportista sano. Es para felicitar su recuperación, a toda su familia. El homenaje fue bonito, ayudará mucho a recuperarse. Que sigan ayudando a mucha gente que lo necesita moralmente.

