Gianfranco Chávez fue anunciado como refuerzo de Alianza Lima, tras dejar Sporting Cristal y, de inmediato, fue tomado en cuenta en la lista de convocados para el próximo partido.
LEE TAMBIÉN: Luis Abram: “Feliz de estar nuevamente en casa. Vengo a poner a Sporting Cristal en el lugar que se merece”
Junto al plantel victoriano, viajó a la ciudad de Ayacucho, donde se medirán ante el cuadro local, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
“Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado de vestir la blanquiazul, mi familia también”, dijo en declaraciones a la prensa antes de subir al avión.
MIRA: Con defensas de selección, así alinearía el renovado Sporting Cristal de Paulo Autuori en el Torneo Clausura
“Ahora esperar a mañana para poder estar con el equipo. Voy a dar todo de mi por esta camiseta”, añadió.
El choque está programado para este sábado 9 de agosto desde la 1:00 p.m. con arbitraje de Micke Palomino.
