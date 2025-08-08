El defensor fue incluido entre los convocados al partido de Alianza Lima ante Ayacucho FC de este sábado por el Torneo Clausura.
Redacción EC
fue anunciado como refuerzo de , tras dejar Sporting Cristal y, de inmediato, fue tomado en cuenta en la lista de convocados para el próximo partido.

Junto al plantel victoriano, viajó a la ciudad de Ayacucho, donde se medirán ante el cuadro local, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

“Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado de vestir la blanquiazul, mi familia también”, dijo en declaraciones a la prensa antes de subir al avión.

“Ahora esperar a mañana para poder estar con el equipo. Voy a dar todo de mi por esta camiseta”, añadió.

El choque está programado para este sábado 9 de agosto desde la 1:00 p.m. con arbitraje de Micke Palomino.

