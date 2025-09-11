El defensor de Alianza Lima también destacó el buen recibimiento del plantel blanquiazul desde su llegada a La Victoria.
Redacción EC
Redacción EC

Tras debutar en Sporting Cristal y jugar nueves temporadas vestido de celeste, se sumó a las filas de y compartió sus sensaciones de estos primeros meses en La Victoria.

Con los dirigidos por Néstor Gorosito, ya disputó la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que superaron a la Universidad Católica de Quito y ahora van por las semifinales.

Fernanda Huapaya

“Estoy muy feliz de poder compartir con mis compañeros. Han sido días muy buenos y me he sentido cómodo desde el inicio. La adaptación ha sido rápida gracias al apoyo de todos en el grupo”, dijo el defensor de 27 años.

Además, dejó en claro que, pese a que los titulares son Renzo Garcés y Carlos Zambrano, buscará ganarse un lugar entre los inicialistas.

“Me he preparado bastante, vengo entrenando al máximo en estos días y estoy listo para lo que viene”, comentó al culminar la práctica blanquiazul.

DECLARACIONES DE CHÁVEZ

Este sábado 13 de setiembre, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso en Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Finalmente, destacó la motivación que existe en el plantel: “Estamos en un torneo internacional y eso también es importante. Queremos competir y luchar en ambos campeonatos”.

La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.

