Hay fichajes que generan expectativa. Otros provocan debates. Y algunos pocos tienen la capacidad de alterar el pulso de un campeonato entero. Gianluca Lapadula está cada vez más cerca de ingresar a esa categoría. Lo que hace apenas unas semanas parecía una ilusión reservada para las redes sociales y las conversaciones de café entre hinchas de Universitario, hoy se encuentra a una firma de convertirse en realidad.

Según pudo conocer este Diario, el delantero de la selección peruana llegaría la próxima semana a Lima para someterse a los exámenes médicos de rigor y posteriormente firmar un contrato que lo vinculará con Universitario hasta diciembre del 2027. Un acuerdo de largo plazo que revela mucho más que una simple negociación deportiva: Lapadula siempre priorizó un proyecto estable, una apuesta que le permitiera instalarse en un país que conoce profundamente gracias a la selección, pero donde nunca llegó a jugar profesionalmente. Además, el ‘9’ habría pedido ayuda con el tema de colegio y casa para sus tres hijas.

Universitario en conversaciones formales con Gianluca Lapadula. (Foto: Universitario)

En Ate prefieren mantener la prudencia. La experiencia les ha enseñado que en el mercado de fichajes ninguna operación puede darse por cerrada hasta que la tinta quede estampada sobre los documentos. Sobre todo porque el acuerdo entre el club y el futbolista es de palabra nada más. Sin embargo, el optimismo es evidente. Las conversaciones avanzaron sin contratiempos durante los últimos días y el escenario luce favorable para concretar la incorporación más resonante del fútbol peruano en los últimos años.

La intención de Héctor Cúper era contar con el atacante desde este lunes 15 de junio, fecha en la que el plantel retomará los entrenamientos pensando en el Torneo Clausura. El técnico argentino considera fundamental acelerar los tiempos de adaptación, especialmente en un futbolista que deberá integrarse a una estructura ya consolidada. No obstante, algunos detalles administrativos vinculados a su salida de Italia terminaron retrasando ligeramente el cronograma inicial.

La buena noticia para Universitario es que esos obstáculos parecen haber quedado atrás. De acuerdo con el periodista italiano Nicolo Schira, Lapadula abandonará Spezia como agente libre. Aunque mantenía contrato vigente hasta el 30 de junio, ambas partes habrían encontrado una fórmula para adelantar su desvinculación y permitir que el delantero viaje cuanto antes al Perú para ponerse a disposición del comando técnico crema.

La operación, además, responde a una necesidad deportiva concreta. Universitario cerró el Torneo Apertura lejos de la contundencia ofensiva que había caracterizado al equipo durante las campañas anteriores. Si bien logró mantenerse entre los protagonistas del campeonato, los problemas para convertir se hicieron evidentes tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Por eso la dirigencia decidió apuntar a un nombre capaz de ofrecer algo más que experiencia. Lapadula acumula cerca de doscientos goles durante su carrera en el fútbol italiano y construyó una trayectoria que incluyó pasos por clubes históricos, temporadas en Serie A y una consolidación definitiva como referente de la selección peruana.

Así tomó el vestuario la posible llegada de Lapadula

Mientras los dirigentes negocian y los hinchas imaginan su debut en el Monumental, hay otro termómetro que también resulta importante: el vestuario. Y allí la recepción parece ser tan positiva como inmediata.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Horacio Calcaterra, uno de los referentes del plantel. El volante destacó la calidad humana y futbolística del atacante y dejó claro que un jugador de su trayectoria siempre será bienvenido en un grupo que aspira a seguir peleando títulos. Más allá de la cautela natural que exige una negociación aún no oficializada, sus palabras reflejaron el entusiasmo que existe dentro del camerino por la posibilidad de compartir equipo con uno de los símbolos recientes de la Blanquirroja.

“Hacer una buena pretemporada y prepararnos para el Clausura. Lapadula es jugador de jerarquía, nos va ayudar mucho”



Horacio Calcaterra, jugador de Universitario



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Todos los que vengan va a ser para aportar. Por lo menos, ‘Lapa’ es un jugador de jerarquía. Si es que se da, obviamente que nos va a ayudar mucho", señaló el volante a su llegada a Lima tras un par de semanas de descanso.

Una postura similar expresó Williams Riveros. El defensor paraguayo evitó alimentar polémicas o especulaciones externas y puso el foco en lo estrictamente deportivo. Para el zaguero, la eventual llegada de Lapadula significaría sumar jerarquía, competencia interna y experiencia internacional a un plantel que buscará recuperar protagonismo en la segunda mitad de la temporada.

“Vamos a seguir trabajando y corrigiendo todo lo mal que se hizo. No siempre se puede ganar, asumirlo y seguir trabajando. No estoy enterado de nada (caso Miguel Silveira)”



Williams Riveros, jugador de Universitario



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“La verdad no estoy enterado de nada. Pero sería buenísimo que esté; un jugador como él que llegue al club daría muchísima jerarquía, así que ojalá que se dé”, comentó el central.

No es un detalle menor. Los grandes fichajes suelen generar resistencias silenciosas dentro de algunos grupos. La llegada de una figura puede alterar liderazgos o modificar dinámicas establecidas. En Universitario ocurre lo contrario. La percepción interna es que Lapadula no aterrizaría como una estrella distante, sino como un futbolista identificado con el país y acostumbrado a integrarse rápidamente a los grupos humanos.

Quizá por eso la expectativa es tan alta. Porque no se trata únicamente de incorporar a un delantero con recorrido europeo. Se trata de sumar al primer gran “eurocausa” que conquistó al Perú desde la selección y que ahora podría vestir la camiseta del club más ganador del país.

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