Por Marco Quilca León

Hay fichajes que generan expectativa. Otros provocan debates. Y algunos pocos tienen la capacidad de alterar el pulso de un campeonato entero. Gianluca Lapadula está cada vez más cerca de ingresar a esa categoría. Lo que hace apenas unas semanas parecía una ilusión reservada para las redes sociales y las conversaciones de café entre hinchas de Universitario, hoy se encuentra a una firma de convertirse en realidad.

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