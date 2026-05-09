Por Redacción EC

Gianluca Lapadula atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera tras confirmarse el descenso del Spezia a la tercera división del fútbol italiano. El equipo no pudo sostener su permanencia en la Serie B y terminó cayendo a la Serie C, sellando una campaña para el olvido.

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