Gianluca Lapadula atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera tras confirmarse el descenso del Spezia a la tercera división del fútbol italiano. El equipo no pudo sostener su permanencia en la Serie B y terminó cayendo a la Serie C, sellando una campaña para el olvido.

Durante la temporada, el conjunto italiano estuvo constantemente en la zona baja de la tabla, acumulando derrotas y resultados adversos que lo dejaron al borde del descenso desde varias fechas antes del final. Pese a algunos intentos por reaccionar, el equipo nunca logró salir de la crisis deportiva.

Incluso en las jornadas decisivas, el Spezia llegó con opciones matemáticas de salvarse, pero dependía de otros resultados y no logró cumplir con lo necesario en el campo. Empates y caídas clave terminaron por condenarlo, dejándolo sin opciones de disputar siquiera los playoffs por la permanencia.

De esta manera, Lapadula y su equipo deberán afrontar la próxima temporada en la Serie C, un duro golpe tanto a nivel colectivo como individual para el atacante de la selección peruana, que ahora tendrá el reto de buscar el ascenso y recuperar protagonismo en el fútbol italiano.