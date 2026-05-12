El futuro de Gianluca Lapadula vuelve a generar expectativa luego del descenso de Spezia Calcio a la Serie C de Italia. En medio de este complicado momento, Christian Cueva reveló detalles de la conversación que sostuvo recientemente con el delantero de la selección peruana.

Las declaraciones de ‘Aladino’ despertaron especulaciones sobre una posible salida del atacante y hasta una eventual llegada a la Liga 1, aunque evitó recomendarle un destino específico.

En diálogo con Willax Deportes, Cueva contó que Lapadula se encuentra muy afectado por la pérdida de categoría de Spezia. “No estoy para recomendar nada la verdad, Gianluca Lapadula tuvo una escena que descendió con un equipo al que le tiene mucho cariño. Eso fue lo que me comentó porque hablé con él”, expresó el mediocampista.

¿Lapadula seguirá en Spezia o buscará otro equipo?

Christian Cueva también fue consultado sobre el futuro profesional del ‘Bambino’ y consideró que el delantero deberá tomar una decisión pensando en la continuidad de su carrera. “Eso es doloroso para cualquier jugador, pero creo que su carrera la debe seguir sea ahí o donde elija él. Simplemente hay que seguir trabajando”, afirmó.

La postal de Christian Cueva y Gianluca Lapadula, a un día del Perú vs. Japón. (Foto: @SeleccionPeru)

Aunque no confirmó ninguna negociación con clubes de la Liga 1, sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que Gianluca Lapadula pueda evaluar nuevos destinos para la temporada 2026.

Desde su llegada a Spezia Calcio en la temporada 2024/25, Lapadula disputó 33 partidos oficiales. Durante ese periodo, el delantero peruano logró marcar 10 goles y brindó 4 asistencias.

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