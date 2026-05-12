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Lapadula feliz por su regreso con gol y ahora se mentaliza en salvar el descenso en Italia (Foto: Getty Images)
Lapadula feliz por su regreso con gol y ahora se mentaliza en salvar el descenso en Italia (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El futuro de Gianluca Lapadula vuelve a generar expectativa luego del descenso de Spezia Calcio a la Serie C de Italia. En medio de este complicado momento, Christian Cueva reveló detalles de la conversación que sostuvo recientemente con el delantero de la selección peruana.

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