Por Redacción EC

Después de un prolongado silencio goleador, Gianluca Lapadula volvió a celebrar en la Serie B y dejó atrás una sequía de seis meses sin marcar. El atacante nacional apareció en un momento determinante, devolviéndose protagonismo en el Spezia, club que lucha por mejorar su situación en el torneo.

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