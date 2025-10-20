Gianluca Lapadula fue el invitado de la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y fue consultado sobre su posible incorporación ala Liga 1 Te Apuesto.
En divertida entrevista en Italia, ‘El Bambino’ confesó que existe interés por parte de los tres clubes más grandes del país y no descartó esta posibilidad.
“Me han llamado los clubes Alianza Lima, Universitario, también Sporting Cristal, pero en este tiempo y momento estoy enfocado en Spezia”, dijo Lapadula.
“Vamos a ver lo que pasa, yo tengo mucho cariño hacia el Perú y nunca se sabe. Me queda un año de contrato con Spezia y luego todo puede suceder”, añadió.
Si bien no fue tomado en cuenta para la última fecha FIFA de octubre, no se descarta que sea convocado para los próximos encuentros de la blanquirroja, sobre todo cuando sean partidos oficiales con el nuevo entrenador.
