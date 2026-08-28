Jairo Concha y Lapadula hablan antes del UTC vs. Universitario. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia
Jairo Concha y Lapadula hablan antes del UTC vs. Universitario. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Universitario de Deportes ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío ante UTC de Cajamarca. Antes del encuentro, Gianluca Lapadula y Jairo Concha hablaron sobre las expectativas del equipo y coincidieron en una idea: la ‘U’ saldrá a buscar los tres puntos.

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