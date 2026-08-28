Universitario de Deportes ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío ante UTC de Cajamarca. Antes del encuentro, Gianluca Lapadula y Jairo Concha hablaron sobre las expectativas del equipo y coincidieron en una idea: la ‘U’ saldrá a buscar los tres puntos.

El conjunto crema afrontará el compromiso en condición de visitante y sabe que no puede dejar escapar puntos en una etapa del torneo en la que la pelea por los primeros lugares se vuelve cada vez más exigente.

Lapadula: “Trabajamos para ganar todos los partidos”

Gianluca Lapadula destacó la concentración que existe dentro del plantel de Universitario y aseguró que el trabajo está orientado a conseguir resultados positivos en cada jornada.

“Trabajamos para ganar todos los partidos”, manifestó el delantero crema.

El atacante también fue consultado sobre cómo se siente compartiendo el ataque con Alex Valera, con quien viene formando una dupla importante para el equipo.

La frase de Álex Valera sobre Gianluca Lapadula que ilusiona al hincha de Universitario: “Me estoy...” | Composición EC: @universitario1924

Lapadula también tuvo palabras para los hinchas de Universitario, a quienes agradeció por el respaldo recibido.

“Solo palabras de agradecimiento y nada más. Son increíbles”, señaló.

Sobre el estado actual del plantel, el delantero italiano-peruano remarcó que el grupo se encuentra concentrado en su objetivo.

“Bien enfocado y como dije, trabajando”, sostuvo.

Respecto al rival, Lapadula evitó confiarse por la situación de UTC y remarcó que el principal objetivo del equipo es concentrarse en su propio rendimiento.

“Es un buen rival, como digo siempre, nos enfocamos en nosotros”, declaró.

🎙️ Gianluca Lapadula, jugador de Universitario: “Palabras de agradecimiento, SON INCREÍBLES. Es un buen rival pero nos enfocamos en nosotros”



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Jairo Concha y una consigna clara: ganar en Cajamarca

Jairo Concha también dejó claro que Universitario afrontará el encuentro con la intención de regresar a Lima con los tres puntos.

“Claro, nosotros vamos enfocados en traernos el triunfo de allá, así que mañana esperemos hacer las cosas bien y que se nos dé el triunfo”, manifestó.

El volante crema fue consultado sobre la importancia de no ceder terreno en una segunda parte del torneo que presenta una lucha cada vez más apretada, con equipos como Deportivo Garcilaso, Alianza Lima y Sport Boys peleando por sus respectivos objetivos.

Jairo Concha. (Foto: GEC)

Concha fue enfático al respecto. “En realidad nunca se puede ceder ¿no? Creo que estando en la U tenemos que ir a buscar ganar todos los partidos, así que esta no va a ser la excepción. Así que esperemos que mañana se nos den las cosas y traernos el triunfo”, afirmó.

La semana complicada no desenfoca a la ‘U’

Durante la conversación, Concha también fue consultado por una semana complicada para Universitario y cómo el plantel consiguió mantenerse concentrado en el aspecto deportivo. El mediocampista aseguró que el grupo ha intentado mantenerse al margen de todo aquello que pueda afectar su preparación.

“Realmente nosotros nos enfocamos 100% en la parte deportiva ¿no? Creo que estamos ahora luchando por el campeonato y es que tenemos que enfocarnos en eso, entonces mañana tenemos que salir a ganar”, explicó.

Y agregó: “Si bien es cierto, es importante lo que tú dices, que ha sido un poco complicada la semana, pero eso no nos va a desenfocar de ir a buscar el triunfo de allá”.

Finalmente, el jugador de Universitario fue consultado sobre la posibilidad de aprovechar el mal momento que atraviesa UTC. Concha reconoció que el cuadro cajamarquino intentará hacerse fuerte por jugar en casa, aunque confía plenamente en las capacidades de Universitario.

“Bueno, sí, en realidad ellos están de locales, seguro van a querer hacerse fuertes, pero nosotros tenemos con qué, así que tenemos que buscar el triunfo sí o sí”, sentenció.

🎙️ Jairo Concha, jugador de Universitario: “Estando en la U tenemos que ir a ganar todos los partidos. Nosotros nos enfocamos en lo deportivo, mañana tenemos que salir a ganar”



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