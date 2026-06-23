Por Marco Quilca León

A las 7:24 de la noche de este domingo, una hora elegida con precisión quirúrgica, Universitario de Deportes encendió las redes sociales y provocó una celebración masiva entre sus hinchas. No fue una coincidencia. Las 19:24 horas remitían directamente al año de fundación del actual tricampeón de la Liga 1. Y el mensaje no fue otro que la oficialización de la llegada de Gianluca Lapadula, el primer ‘eurocausa’ de la selección peruana, el tercer europeo que jugará en la ‘U’ después de Mark Cook (Inglaterra) y Sekou Gassama (hispanosenegalés) y el primer gran refuerzo que se unió a los entrenamientos este lunes en Campo Mar.

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