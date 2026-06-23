A las 7:24 de la noche de este domingo, una hora elegida con precisión quirúrgica, Universitario de Deportes encendió las redes sociales y provocó una celebración masiva entre sus hinchas. No fue una coincidencia. Las 19:24 horas remitían directamente al año de fundación del actual tricampeón de la Liga 1. Y el mensaje no fue otro que la oficialización de la llegada de Gianluca Lapadula, el primer ‘eurocausa’ de la selección peruana, el tercer europeo que jugará en la ‘U’ después de Mark Cook (Inglaterra) y Sekou Gassama (hispanosenegalés) y el primer gran refuerzo que se unió a los entrenamientos este lunes en Campo Mar.

La espera terminó después de varias semanas de negociaciones, rumores y expectativas. El delantero ítalo-peruano llegó a Lima el último viernes procedente de Italia, donde cerró los últimos detalles de su desvinculación con el Spezia, equipo en el que militó durante la reciente temporada. Un día después pasó los exámenes médicos de rigor. El domingo recibió el visto bueno definitivo para convertirse en el refuerzo más mediático del mercado peruano y este lunes completó su primer día de trabajo en su nueva casa.

“Estoy muy emocionado, contento de estar aquí. Tengo muchas ganas. Conozco muy bien el equipo, a varios del equipo. Yo tenía muchas ganas de venir a jugar aquí. Estoy muy emocionado de jugar aquí y quiero jugar en el Monumental”, señaló en el detrás de cámaras del video de su presentación.

La noticia tiene una dimensión especial porque no se trata únicamente de la incorporación de un futbolista con pasado en la Serie A o con experiencia en la selección peruana. Lapadula llega al vigente tricampeón nacional, un equipo que atraviesa uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente y que ahora busca dar un salto de calidad para sostener su dominio local tras un irregular Torneo Apertura.

Su contrato será por una temporada y media. Es decir, el atacante permanecerá en Ate hasta finales del 2027, salvo que aparezca alguna cláusula que modifique el escenario. La apuesta de Universitario es clara: incorporar a un jugador de jerarquía, identificado con el país y todavía con la capacidad de marcar diferencias dentro del área.

Pero la historia de su llegada también tiene un capítulo que involucra directamente al nuevo entrenador crema. Héctor Cúper, quien asumió recientemente la conducción técnica del equipo, había realizado una petición específica respecto al fichaje del delantero. El argentino quería contar con Lapadula cuanto antes y solicitó que se integrara de inmediato a los trabajos que viene realizando el plantel principal desde el pasado 15 de junio.

La exigencia fue cumplida. Apenas oficializada su incorporación, el atacante quedó listo para sumarse a los entrenamientos y comenzar el proceso de adaptación a sus nuevos compañeros. Para Cúper, la presencia temprana del goleador resulta fundamental. No solo por la importancia futbolística del jugador, sino porque el calendario obliga a acelerar procesos y reducir tiempos de espera.

La llegada de Lapadula también representa una señal de ambición institucional. Universitario no se conforma con haber conquistado tres títulos consecutivos. El club entiende que mantenerse en la cima exige reforzarse permanentemente y encontrar futbolistas capaces de asumir la presión de vestir una camiseta que demanda resultados inmediatos.

Gianluca Lapadula empezará a entrenar con Universitario desde este lunes 22 de junio. (Foto: Prensa Universitario)

¿Qué número usará Gianluca Lapadula?

Mientras tanto, existe un detalle que mantiene intrigada a la hinchada. El video de presentación resolvió muchas dudas, pero dejó una pregunta sin respuesta: ¿qué número utilizará Gianluca Lapadula?

La primera alternativa que surge naturalmente es la camiseta número 9, dorsal históricamente asociado a los grandes goleadores. Sin embargo, en Universitario esa posibilidad está descartada. El número permanece retirado desde 2013 en homenaje a Teodoro “Lolo” Fernández, máximo ídolo de la institución y una de las figuras más importantes en la historia del fútbol peruano.

Gianluca Lapadula junto al administrado Franco Velazco. (Foto: Prensa Universitario)

Por esa razón, las miradas apuntan a otras opciones. Entre ellas aparece con fuerza la camiseta número 14, un dorsal cargado de simbolismo para el atacante. Es el número que ha utilizado durante gran parte de su recorrido con la selección peruana y que hoy se encuentra disponible en el plantel crema.

No sería extraño que Lapadula decida mantener esa identidad numérica que lo acompañó en algunos de los momentos más importantes de su carrera, especialmente durante las Eliminatorias y la Copa América. Además, para muchos hinchas de la selección, el 14 ya está estrechamente vinculado a su figura.

Gianluca Lapadula usa el número 14 en la selección peruana. Debutó en la selección en octubre de 2020. (Foto: Agencias)

Por ahora, la incógnita permanece abierta. Lo único seguro es que el nombre de Gianluca Lapadula ya forma parte de la historia reciente de Universitario. Desde este lunes comenzará una nueva etapa en su carrera, una que lo encontrará defendiendo la camiseta del actual tricampeón peruano y enfrentando el desafío de responder a una expectativa enorme.

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